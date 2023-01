Mit Lucas Cordalis und Martin Semmelrogge sollten gleich zwei Mallorca-Promis beim diesjährigen Dschungelcamp dabei sein. Die Teilnahme von Letzterem steht aber nach wie vor auf der Kippe. Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, soll der Schauspieler sich mittlerweile in Katar bereithalten, um - so er denn darf - den nächsten Flieger nach Australien zu nehmen.

Dass Semmelrogge bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mitmachen will und soll, daran gibt es keine Zweifel mehr. Jedoch schauen die australischen Behörden genau hin, wen sie ins Land lassen. Besonders bei Vorstrafen kann es bei der Einreise zu Problemen kommen.

Semmelrogge wurde wegen Drogenmissbrauchs, Alkohol am Steuer und Fahrerflucht mehrfach zu Haftstrafen verurteilt. Das könnte nun verhindern, dass er das Visum bekommt.

Über Katar nach Australien

Am Donnerstag (5.1.) reiste der 67-Jährige schon mal von Mallorca nach Frankfurt. Laut "Bild-Zeitung" wollen die Produzenten der RTL-Sendung Semmelrogge so nah wie möglich an das Camp bekommen, um im Falle der Einreiseerlaubnis schnellstmöglich handeln zu können. Daher ging es von Frankfurt am Freitag weiter nach Katar. Von dort wären es weitere 14 Flugstunden.

Der Sendestart ist erst am Freitag (13.1.). Die Teilnehmer müssen jedoch vorher eine fünftägige Quarantäne auf ihren Hotelzimmern einhalten. Sollte Semmelrogge am Samstag (7.1.) nicht einreisen können, wäre er wohl raus. Für den Fall hat RTL bereits Ex-DSDS-Teilnehmerin Melody Haase angeheuert, die schon in Australien ist und wohl hofft, einspringen zu dürfen.

Die weiteren elf Kandidaten für die 16. Staffel der Sendung sind Reality-Star Cecilia Asoro, Radiomoderatorin Verena Kerth, Designerin Claudia Effenberg, Der „Checker vom Neckar“ Cosimo Citiolo, Sänger Lucas Cordalis, Influencerin Jolina Mennen, Model Tessa Bergmeier, Schauspielerin Jana Pallaske, Reality-Star Gigi Birofio, Topmodel Papis Loveday und NDW-Legende Markus Mörl. /rp