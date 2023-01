Die Besitzer des bekannten italienischen Restaurants Sandro in Palma de Mallorca staunten nicht schlecht, als sie am Sonntag (8.1.) unter ihren Gästen den US-amerikanischen Schauspieler Morgan Freeman erkannten. "Wir können es immer noch nicht glauben", schreiben sie auf Instagram. "Morgan Freeman war bei uns zu Hause. Wir könnten nicht glücklicher sein. Wir werden diesen Moment niemals vergessen." Das Restaurant Sandro im Viertel El Camp d'en Serralta bietet Nudel-, Fisch- und Fleischgerichte in gehobener Atmosphäre an.

Darum ist Morgan Freeman auf der Insel Morgan Freeman ist aktuell auf Mallorca, weil er bei der starbesetzten Serie "Lioness" mitspielt, die auf der Insel gedreht wird. Die Serie wird für den US-Streaminganbieter Paramount Plus produziert. Als Produzentin und Schauspielerin mit an Bord ist auch Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman. Die auf einem realen CIA-Programm basierende Story dreht sich um Undercover-Agentinnen, die sich in ein Terrornetzwerk einschleusen, um es von innen heraus zu zerschlagen. Mallorca wird dabei in ein arabisches Land verwandelt. Neben Kidman sind zwei weitere Rollen bekannt. View this post on Instagram A post shared by Sandro Restaurante (@sandropalma_restaurante) Laysla De Oliveira spielt eine laut Inhaltsangabe "raue, aber leidenschaftliche junge Marine", die für das CIA-Team rekrutiert wird und sich mit der Tochter eines Terroristen anfreunden soll. Chefin des Teams ist Joe, die von Avatar-Star Zoe Saldaña gespielt wird. Sie ist für Ausbildung, Management und Führung der weiblichen Undercover-Agentinnen zuständig. Welche Figur Morgan Freeman darstellt, ist aktuell noch nicht bekannt. Regie führt der Oscar-nominierte Regisseur Taylor Sheridan. Drehstart ist in dieser Woche. /ck, mwp