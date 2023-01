Emotionale Momente im TV: Die schwedische Prinzession Birgitta, die seit über 30 Jahren auf Mallorca lebt, ist bei einem Interview mit dem schwedischen Sender SVT in Tränen ausgebrochen. Der Journalist Jens Lind, der die ältere Schwester des Königs Carl Gustav einen Tag lang begleitete, zeigte ihr Aufnahmen ihres 1947 verstorbenen Vaters. „Können wir bitte kurz stoppen?", bat die Adelige, die zum Zeitpunkt, als der Erbprinz Gustav Adolf bei einem Flugzeugabsturz starb, zehn Jahre alt war.

Unwahrscheinlich, dass sie Schwestern wiedersieht

In dem Interview offenbart die 85-Jährige auch, dass sie es für unwahrscheinlich hält, dass sie und ihre Schwestern sich noch einmal wiedersehen. „Wir sprachen kürzlich darüber, dass es schwierig werden würde." Ihre Schwester Margaretha ist 88 und lebt in England, Desirée (84) und Cristina (79) weiterhin in Schweden. In dem TV-Interview spricht Birgitta Medienberichten zufolge sehr offen über ihre Einsamkeit.

Sie können die Doku unter diesem Link in voller Länge ansehen.

Birgitta ist die Witwe von Johann Georg Prinz von Hohenzollern, mit dem sie drei Kinder hat. Seit der Trennung des Paares im Jahr 1990 lebt sie auf der Insel. Bekannt ist sie vor allem als Golferin. So spielt sie regelmäßig auf einem privaten Golfclub und tritt bei einem Golfturnier in Santa Ponça als Schirmherrin auf. /pss