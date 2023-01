Das war's. Schauspieler Martin Semmelrogge, der seit 2002 auf Mallorca lebt, wird nicht an der RTL-Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" teilnehmen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Der Grund für das Aus beim Dschungelcamp, das am Freitag (13.1.) in die 16. Staffel geht: Semmelrogge hat zahlreiche Vorstrafen. Die australischen Behörden lassen ihn nicht einreisen. Auch ein Brief, in dem Semmelrogge angeblich um eine Ausnahme gebeten hat, brachte nicht den gewünschten Durchbruch.

Ein "Botschaftsluder" als Ersatz Statt Semmelrogge nimmt nun die als "Botschaftsluder" bekannte Reality-TV Darstellerin Djamila Rowe am Format teil. Mallorca ist derweil mit einem anderen Kandidaten bei der Sendung vertreten. Lucas Cordalis holt seine Teilnahme nach, nachdem er im vergangenen Jahr aufgrund einer Corona-Infektion kurzfristig ausfiel. /pss