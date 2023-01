Keine Woche ist der neue Song von Shakira alt – und schon dürfte es schwer sein, dass ein anderer Popsong in diesem Jahr mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das Lied, das sie gemeinsam mit dem argentinischen Produzenten-Wunderkind Bizarrap aufgenommen hat, verzeichnete allein auf Youtube über 134 Millionen Aufrufe. In dem Song setzt sich die kolumbianische Sängerin mit der Trennung von Ex-Fußballstar Gerard Piqué auseinander. Zudem giftet sie gegen dessen neue Freundin Clara Chía. So singt Shakira, Piqué habe "einen Ferrari gegen einen Twingo ausgetauscht" sowie "eine Rolex gegen eine Casio".

Der Song hat weltweit, aber vor allem in Spanien, vielfältige Reaktionen ausgelöst. Fans von Shakira feierten sie für ihre unterhaltsame Rache gegen ihren mutmaßlich untreuen Ex. Andere warfen ihr vor, stillos zu sein und den Rosenkrieg mit dem Vater ihrer Kinder in der Öffentlichkeit auszutragen.

Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Casio

Piqué reagierte mittlerweile auf den Song. Am Freitag (13.1.) kündigte er in einem Live-Stream an, dass Casio die "Kings League" sponsern würde, die er mit dem populären Streamer Ibai Llanos und Ex-Fußballern wie "Kun" Agüero und Iker Casillas gegründet hat. Dabei handelt es sich um ein Fußballturnier, das jeden Sonntag ausgetragen wird und bei dem Siebener-Teams gegeneinander antreten. Wie zum Beweis verteilte er Casio-Uhren unter den Anwesenden. Zudem erklärte er, dass "diese Uhren ein Leben lang" halten.

Bei der Geschichte handelt es sich wohl eher um einen Witz. Zumindest gibt es keine offizielle Bestätigung des japanischen Uhrenherstellers. Im Internet kursiert sogar ein Dementi des Unternehmens, das Piqué mit rechtlichen Konsequenzen droht. Aber ob dies offiziell ist, gilt alles andere als gesichert.

Für einen Lacher sorgte während der Übertragung Ex-Fußballstar Agüero. Ibai Llanos fragte mit einem Grinsen im Gesicht, wie Casio jetzt auf einmal darauf käme, die Liga zu sponsern. "Ist denn irgendwas passiert?" Woraufhin Agüero mit todernstem Gesicht antwortete: "Wegen dem Song von Shakira."

Piqué fährt im Twingo vor

Zwei Tage später zog Piqué mit einem weiteren Späßchen nach. Zum dritten Spieltag der Kings League fuhr er – gefilmt von den Kameras des Sportevents – mit einem Twingo vor.

Auch hier scheint es sich eher um einen privaten Gag zu handeln. Das Online-Portal "Reason Why", das sich mit Marketing-Themen auseinandersetzt, veröffentlichte am Dienstag Verlautbarungen von Piqués Unternehmen Kosmos, das auch für die Kings League verantwortlich ist. Demnach seien die Aktionen mit Casio und Renault abgesprochen worden – eine längerfristige Zusammenarbeit sei aber nicht geplant. Auch Renault soll der Website bestätigt haben, dass es sich um eine einmalige Aktion gehandelt habe. Diese sei nicht als Positionierung in dem Rosenkrieg zu verstehen. /pss