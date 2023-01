Seit vergangenem Freitag (13.1.) läuft auf RTL die 16. Staffel von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus". Mittendrin im australischen Dschungelcamp ist auch Lucas Cordalis, Mallorca-Resident und Ehemann von Reality-TV-Star Daniela Katzenberger. Sein Ziel: Es seinem Vater Costa (2004) und Schwägerin Jenny Frankhauser (2018) gleichzutun und die Krone des Dschungelkönigs zu holen. Doch in den ersten Tagen war er kaum zu sehen. "Sitzt er nur seine Zeit ab?", fragten sich Beobachter wie "Comedian" Oliver Pocher.

Cordalis' Gattin wollte das nicht so stehen lassen und nahm ihn in Schutz: "Ich weiß, dass es voll arrogant klingt, aber: Es ist ja nun mal so, dass Lucas eine absolute Favoriten-Rolle hat. Es ist dann natürlich auch logisch, dass er nicht direkt in den Himmel gepusht wird von dem Format", erklärte sie per Instagram.

Beim Publikum scheint er derweil weiter beliebt zu sein. Bei einer Umfrage von "Bild.de" wählten die Teilnehmer den 55-Jährigen auf Platz drei der beliebtesten Kandidaten. Nur Männermodel Papis Loveday und Reality-TV-Darsteller "Gigi" Birofio holten mehr Stimmen.

Mehr Sendezeit durch Sex-Geplauder

Und es scheint, als ob sich das Blatt ohnehin langsam wendet und Cordalis mehr Sendezeit bekommt. Denn am Mittwoch kam Cordalis aus sich heraus und überraschte die anderen Dschungelcamper mit einer Aussage. Er frage sich, wann sich das Gespräch vom Thema Essen aufs Thema Sex verlagere, sagte er. "Irgendwann muss es ja mal raus. Ich weiß gar nicht, wie lange man es ohne aushalten kann."

Mit-Kandidatin und "Botschaftsluder" Djamila Rowe erklärte derweil: "Wenn Männer lange keinen Sex haben, tun ihnen die Hoden langsam weh." Daraufhin Cordalis: "Nach einem Tag ist es bei mir schon so weit." Das Gespräch blieb natürlich auch Daniela Katzenberger nicht verborgen. In einer Instagram-Story schrieb sie am Donnerstag: "Was haben Lucas und ich gerade gemeinsam? Dicke Beutel."