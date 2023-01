Jenny Elvers steht an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Erst seit Kurzem ist sie von Sänger Marc Terenzi getrennt. Elvers hatte ihn bei Dreharbeiten im Ausland kennengelernt, doch die Liaison hielt nur kurz. Nun überlegt sie, ob vielleicht Auswandern das Richtige für sie ist. Und so schaut sie sich in der neuen Folge Goodbye Deutschland auf Mallorca um. Die Folge läuft am Montag (23.1.) um 21.35 Uhr auf Vox, wer vorher keine Spoiler lesen will, sollte hier also innehalten.

Jenny Elvers besucht in der Folge zusammen mit ihrem 21-jährigen Sohn Paul ihren Ex Alex Jolig und dessen Frau Britt. Alex Jolig ist Pauls Vater, somit kommt auf Mallorca eine kleine Patchwork-Familie zusammen. Alex Jolig und Jenny Elvers waren schon vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes getrennt, danach hatten Vater und Sohn 14 Jahre lang kaum Kontakt. Elvers hatte zu dieser Zeit einen anderen Partner. Trotzdem ist das Verhältnis zwischen Alex Jolig und Paul Elvers herzlich, wie sie bei einem Strandspaziergang erzählen. "Die Beziehung zu Paul ist perfekt", sagt Alex Jolig. "Wenn er nicht so weit weg wohnen würde..." Jolig erzählt, dass er mit seinem Sohn viel lachen und viel Unfug machen kann. Auch vor den Kameras haben die beiden auf Mallorca sichtlich viel Spaß. "Es ist eher ein freundschaftliches Verhältnis als das klassische Kinder-Eltern-Verhältnis", sagt Paul Elvers. Der 21-Jährige hat zu seiner Mutter ein sehr enges Verhältnis. Goodbye Deutschland: Keine Konkurrenz zwischen Jenny Elvers und Britt Jolig Wer sich ebenfalls erstaunlich gut versteht, sind Jenny Elvers und Britt Jolig. Zwischen den beiden besteht keinerlei Konkurrenz. Als es Elvers einmal schlecht ging, erzählt sie, habe sie ihren Sohn sogar für eine Zeit zu Britt gegeben. "Jenny und ich, wir haben ein wunderbares Verhältnis", sagt Britt Jolig in der Sendung. "Würde es Alex nicht geben, wären wir auch beste Freundinnen." Während die Männer am Strand ihre Vater-Sohn-Beziehung pflegen, sind die Frauen im Markt von Santa Catalina unterwegs. Dabei ratschen sie über alles Mögliche. "Britt ist eine bezaubernde und sehr toughe, aber auch sensible Frau", schwärmt Jenny Elvers. "Gerade richtig Privates bespreche ich mit ihr, nicht mit Alex." So zum Beispiel ihre Liebesfantasien: Gegen einen “flotten Spanier, der ein bisschen Deutsch kann”, hätte Elvers nichts einzuwenden. Bevor es aber an die Liebe geht, muss erst einmal die Wohnsituation geklärt werden. Britt Jolig hat eine Immobilienagentur für Luxusimmobilien. Sie zeigt Elvers eine Wohnung in Santa Catalina. Elvers ist schockverliebt, schon bevor sie die Dachterrasse mit Blick auf die Kathedrale und den Hafen sieht. Goodbye-Deutschland: Luxus-Wohnung auf Mallorca für 1,42 Millionen Die Luxus-Wohnung kostet allerdings satte 1,42 Millionen Euro. "Wenn ich Geld über hätte, würde ich sie sofort nehmen", sagt Elvers. Sie will aber erst definitiv entscheiden, ob sie auch wirklich nach Mallorca auswandert und sich dann um eine Bleibe kümmern. Das Wochenende wird mit einem gemeinsamen Picknick zu viert auf einer Yacht abgerundet. Danach gehen Jenny Elvers und Paul Jolig noch zu zweit an der Promenade in Ciutat Jardí spazieren. Und wie sieht es jetzt mit den Auswanderplänen nach Mallorca aus? "Ein halber Umzugskarton ist schon gepackt", sagt Jenny Elvers im Spaß. Die Tendenz sei definitiv pro Mallorca, aber es müssten noch ein paar Eckdaten gecheckt werden. "Ich würde es gerne mal auf Zeit hier probieren", fasst sie zusammen. /sw, mwp