Das ist alles nicht so gelaufen, wie er es sich wohl erhofft hatte: Lucas Cordalis hat am Sonntagabend (19.1.) den dritten Platz beim Dschungelcamp geholt. Nur 16,25 Prozent der Zuschauer stimmten im Finale für den Mallorca-Residenten, der von Anfang an als Favorit gehandelt worden war. Siegerin wurde die einst als "Botschaftsluder" bekannt gewordene Reality-TV-Darstellerin Djamila Rowe.

Cordalis hatte sich im Laufe der 17 Tage Dreh im australischen Dschungel nicht nur Freunde gemacht. In den ersten Tagen war er kaum zu sehen gewesen. Erste Aufmerksamkeit erregte er, als er am Lagerfeuer anfing, mit seinen Dschungelgenossen über Sex und Masturbation zu reden. In den vergangenen Tagen wurde ihm vor allem ein Spruch zum Verhängnis. Er erklärte, Djamila Rowe könne nicht nachvollziehen, dass er den Sieg in Andenken an seinen Vater, den ersten Dschungelkönig Costa Cordalis, holen wolle - sie sei schließlich im Heim aufgewachsen. Bei den Zuschauern kam diese Entgleisung nicht gut an - sogar sein Schwiegervater Peter Klein, der als Begleiter mit dabei war, kritisierte ihn dafür.

Veränderte Familienverhältnisse

Apropos Peter Klein: Lucas Cordalis muss sich bei der Rückkehr auf die Insel vermutlich auf deutlich veränderte Familienverhältnisse einstellen. Denn seine Schwiegermutter Iris Klein ist Medienberichten zufolge aus ihrem Haus ausgezogen und plant eine Rückwanderung nach Deutschland. Sie wirft ihrem Mann vor, sie während der Zeit des Dschungelcamps mit Yvonne Woelke, der Begleiterin von Djamila Rowe, betrogen zu haben.

Peter Klein hatte Yvonne Woelke einem Bericht der "Bild" zufolge bereits vor einem Jahr kennengelernt. Schon damals war er Begleiter von Lucas Cordalis für das Dschungelcamp gewesen. Dieser musste seine Teilnahme allerdings wegen einer Corona-Infektion absagen. Woelke war damals die Begleiterin von Teilnehmerin Janina Youssefian. Offenbar hätten sich die beiden damals schon gut verstanden.

Ob beim Aufenthalt in Australien wirklich was passiert ist, ist derweil nicht klar. Peter Klein hat die Vorwürfe in einem Interview bestritten. „Ich habe meine Frau nie betrogen." /pss