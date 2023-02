Fast zwei Wochen ist es nun her, dass Mallorca-Auswanderin Iris Klein ihrem Mann Peter erstmals eine Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke vorgeworfen hat. Die beiden sollen sich im australischen Versace-Hotel nähergekommen sein. Dort waren sie als Begleiter von Dschungelcamp-Kandidaten untergebracht. Peter Klein begleitete Schwiegersohn Lucas Cordalis. Woelke war mit der späteren Dschungelkönigin Djamila Rowe unterwegs.

Klein und Woelke streiten die Affäre ab. Bei der Rückkehr am Flughafen Frankfurt zeigten sich die beiden am Dienstag (1.2.) dennoch sehr vertraut miteinander. Für Iris Klein waren die Fotos zu viel. Aus der Mallorca-Finca war sie schon ausgezogen und nach Deutschland gereist – nach den Fotos erklärte sie, sich definitiv scheiden lassen zu wollen.

Küssen sich Klein und Woelke im Fahrstuhl?

Und jetzt kursiert ein Video auf TikTok, das eine mögliche Liebelei zwischen Klein und Woelke zu bestätigen scheint, wie unter anderem auch "Promiflash" berichtet. Es soll am Flughafen aufgenommen sein. Beide befinden sich in einem gläsernen Fahrstuhl, der in ein oberes Stockwerk fährt. Kurz bevor der Lift aus dem Bild verschwindet, beugt sich Woelke zu Klein vor. Es sieht so aus, als ob die beiden sich küssen.

Für die Kommentatoren unter dem Post sind die Bilder der Beweis: "Oh, ich glaube eindeutiger geht's nicht. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, Iris übertreibt maßlos", meint ein User. Eine andere erklärt: "Ich habe den noch voll in Schutz genommen! Dacht, die Iris würde sich was zusammenspinnen. Also, das kann ja nicht Fake sein."

Versöhnung in weite Ferne gerückt

Ob da noch eine Versöhnung zwischen den Kleins möglich ist – oder überhaupt gewünscht? Eigentlich hatte Lucas Cordalis angekündigt, nach seiner Rückkehr auf die Insel eine familieninterne Krisensitzung zu berufen, um das ganze zu besprechen. Eine einvernehmliche Lösung dürfte erst einmal aber in weite Ferne gerückt sein. Zumal Iris Klein auf Facebook erklärte, nach einer Wohnung oder einem Haus in Worms zu suchen.