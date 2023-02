Iris Klein ist nicht Shakira. Iris Klein ist Reality-TV-Darstellerin und die Mutter von Daniela Katzenberger. Aber Iris Klein ist sauer. Und das ist Shakira auch. Erst vor drei Wochen veröffentlichte die Sängerin gemeinsam mit Bizarrap einen Song, in dem sie knallhart mit ihrem Ex-Freund, dem Ex-Fußballer Gerard Piqué abrechnete. Dieser hatte sie mit der deutlich jüngeren Clara Chía betrogen. „Frauen weinen nicht, Frauen rechnen ab“, besingt sie ihre eigene Kraft.

Nun ist Peter Klein, Noch-Gatte und Gegenstand des Zorns von Iris, nicht Gerard Piqué. Aber auch er soll seine Frau mit einer deutlich Jüngeren betrogen haben. Tatort: das australische Versace-Hotel, in dem die Begleiter der Dschungelcamp-Kandidaten sich eine schöne Zeit machten, während sich die Teilnehmer Mehlwürmer in die Nasenlöcher schieben mussten. In ebenjenem Hotel soll Klein, der Schwiegersohn Lucas Cordalis begleitete, eine Affäre mit Yvonne Woelke gehabt haben. Die Schauspielerin war als Begleiterin der späteren Dschungelkönigin Djamila Rowe in Australien.

Ein Mann ohne Ehre

Noch während die Sendung aufgezeichnet wurde, kriegte Iris Klein dies auf ihrer Mallorca-Finca mit. Und was Shakira ihre Musik ist, ist Iris Klein die Instagram-Story. „Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre“, schrieb sie im Januar. „Viel Spaß mit deiner Yvonne.“ Es folgten weitere Stories, in denen Klein wissen ließ, dass ihr klar sei, was im Versace-Hotel vor sich ging.

Das löste eine Kettenreaktion an Erklärungen und Verlautbarungen aus. Woelke versicherte, dass sie nichts mit Klein habe. Zudem merkte die verheiratete Darstellerin an, dass die öffentliche Verkündung ihrer angeblichen Affäre sich auch nicht gerade optimal auf ihr Eheleben ausgewirkt habe. Peter Klein derweil bekundete Iris seine ewigen Liebe, wenn sie ihn denn noch wolle.

Ein ahnungsloser Lucas Cordalis

Derweil hockte Lucas Cordalis im Dschungelcamp und musste – ahnungslos ob des Dramas daheim – Unterwäsche aus Schafseingeweiden häkeln. Wobei, ganz ahnungslos war er nicht. Die Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow verwiesen immer wieder indirekt auf den Zoff. Cordalis soll daraufhin „Ich frage mich, was mein Schwiegervater im Hotel treibt“ gemurmelt haben. Da sich Iris Klein derweil ziemlich sicher war, was Lucas’ Schwiegervater im Hotel trieb, packte sie zu Hause ihre Sachen. Gemeinsame Fotos auf Social Media wurden gelöscht und die geneigte Weltöffentlichkeit darüber informiert, dass sie Mallorca den Rücken kehren würde.

Und siehe da: Das tat sie auch. Nachdem die Show am Sonntag (29.1.) vorbei war und Lucas einen wahlweise tollen, enttäuschenden oder übertriebenen dritten Platz geholt hatte, stieg Iris Klein am Montag ins Flugzeug und kommentierte dies in der Instagram-Story mit „Bye Bye Mallorca“. Lucas Cordalis kündigte indes an, bei Rückkehr nach Mallorca eine Krisensitzung zu organisieren, um alles in Ruhe zu besprechen.

"Jetzt erst recht"

Doch, oh weh, das wird nicht so einfach. Denn als der Flieger am Mittwochmittag aus Brisbane via Singapur in Frankfurt ankam, spazierten Peter Klein und Yvonne Woelke recht vertraut wirkend auf die wartenden Journalisten zu. Lucas Cordalis kommentierte dies äußerst clever auf seinem Pulli. Dort prangte in großen weißen Lettern: „Jetzt erst recht“. Iris Klein sah die Bilder natürlich und unterbrach ihre Social-Media-Auszeit, die sie sich erst tags zuvor selbst auferlegt hatte. Per – richtig! – Instagram-Story reichte sie die Scheidung ein – nach über 17 Jahren Ehe.

Als die Kleins 2005 heirateten gab es noch kein Instagram. Und Shakira veröffentlichte mit Alejandro Sanz den Song „La tortura“. Er handelt von einer Frau, die emotional zusammenbricht, weil ihr Partner sie betrogen hat. Es waren eben andere Zeiten damals.