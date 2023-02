Zumindest einer kann sich auf ein heiles Zuhause nach seiner Wiederkehr aus dem Dschungelcamp freuen: Am Mittwoch (2.2.) ist Lucas Cordalis nach seiner mehrwöchigen Dschungelcamp-Abwesenheit wieder auf Mallorca gelandet. Im Sonnenschein warteten seine Frau Daniela Katzenberger und Tochter Sophia auf ihn. Als Cordalis das Flughafengebäude verließ, lief Sophia auf ihn zu und schloss ihn nach der langen Zeit wieder in die Arme.

Mama Daniela Katzenberger teilte die süße Szene auf ihrem Instagram-Account. Unterlegt vom The Police-Cover "I'll be missing you" von Puff Daddy und Faith Evans ist zu sehen, wie Cordalis mit seiner Tochter im Arm nach der Begrüßung in Richtung Parkhaus geht.

Das sagt Katzenberger zur mutmaßlichen Affäre

Ein bisschen Harmonie ist für die Familie wichtig, nachdem die Debatte um die mutmaßliche Affäre von Cordalis' Schwiegervater Peter Klein mit der Schauspielerin Yvonne Woelke tagelang die Schlagzeilen dominiert hatte. Daniela Katzenberger hat sich mittlerweile gegenüber RTL zur Affäre geäußert: „Mir fehlen echt die Worte, wir sind so enttäuscht."

Am Mittwoch war ihre Mutter Iris Klein in Worms ins Krankenhaus gebracht worden, wie die "Bild" berichtete. Grund soll ein "internistischer Notfall" gewesen sein, wie die Zeitung schrieb. Klein befand sich zu dem Zeitpunkt im Haus ihrer jüngeren Tochter Jenny Frankhauser. In den vergangenen Tagen hatte sie erklärt, dass sie sich von ihrem Mann scheiden lassen will.

Belastende Fotos vom Flughafen

Derweil verdichten sich die Gerüchte, dass an der Affäre zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke tatsächlich etwas dran sein könnte. Aufnahmen, die am Dienstag am Flughafen Frankfurt gemacht wurden, zeigen sie in vertrauten Posen. Klein hat sich seit seiner Rückkehr aus Australien, wo er Cordalis beim Dschungelcamp begleitete, nicht mehr zur Affäre geäußert. Es gibt keine Berichte darüber, dass er nach Mallorca zurückgereist ist, wo er seit 2018 lebt. /pss