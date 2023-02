Tagelang hatte sich Peter Klein nicht mehr zu Wort gemeldet, nachdem er aus Australien zurück nach Europa gekommen war. Zwar wusste man – das belegten Fotos in der Presse –, dass er nach einem Zwischenstopp in Deutschland wieder in seiner Wahlheimat Mallorca angekommen ist. Doch zu seiner aktuellen Situation rund um die vermeintliche Affäre mit Yvonne Woelke gab es von ihm keine Aussage.

Am Mittwoch (8.2.) hat er sich nun in mehreren Instagram-Stories zu Wort gemeldet. Darin kritisierte er die Berichterstattung in der Presse. Vor allem ein Aspekt stieß bitter bei ihm auf: Überall werde berichtet, dass er 63 Jahre alt sei. Woher diese Information stamme, sei ihm nicht klar. Er selbst sei 55 Jahre alt. Falls es nötig sein solle, bot er an, diesen Umstand mit seinem Personalausweis zu belegen.

Klein will keine Hasskommentare mehr

Zudem äußerte er sich zu den vielen Hassbotschaften, die er in den vergangenen Tagen über Social-Media-Kanäle bekommen habe. Klein bat die User, künftig von solchen Nachrichten abzusehen. "Ihr könnt denken, was ihr wollt. Die Gedanken sind frei – oder sollten zumindest frei sein –, aber behaltet es bitte für euch", erklärte er. Die Kommentare seien mittlerweile so absurd, dass eine Frau auf Social Media mit ihm über sein wahres Alter habe diskutieren wollen.

Zudem erteilte er all jenen, die eine Stellungnahme zu seiner aktuellen Situation verlangten, eine Absage. "Bin ich euch Rechenschaft schuldig über das, was ich mache?" Zudem würde er durch ein Statement wohl kaum die Meinung jener ändern, die ihn kritisieren, glaubt er. Er werde sich in den kommenden Tagen melden, wenn ihm wieder danach sei.

Zuletzt bedankte er sich bei den zahlreichen Nutzern, die ihm ermunternde Nachrichten geschickt hatten. Einige hätten ihm darin ihre Hilfe angeboten. Er sei dankbar, in diesen Tagen auch solche Nachrichten zu bekommen.

Seit Wochen in den Schlagzeilen

Klein war in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen, nachdem seine Frau Iris ihm öffentlich vorgeworfen hatte, eine Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke zu haben. Diese habe im Hotel in Australien stattgefunden, wo er seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis bei dessen Dschungelcamp-Teilnahme begleitete. Klein hat die Vorwürfe mehrfach abgestritten. Er sei mit Woelke lediglich gut befreundet.