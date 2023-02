Es ist hoch hergegangen im Beziehungsdrama, das die Boulevard-Welt in den vergangenen Wochen am meisten in Atem gehalten hat: die vermeintliche Affäre zwischen Mallorca-Auswanderer Peter Klein und der Schauspielerin Yvonne Woelke. Am Samstagmorgen (11.2.) hat Kleins Gattin Iris einen Chatverlauf veröffentlicht. Dieser soll ein Gespräch zwischen Peter Klein und Woelke zeigen. Dort schreibt Klein an die Schauspielerin, dass er sie liebe.