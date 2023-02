Nachdem eine umfassende Aussprache zwischen Iris Klein und ihrem Gatten Peter Klein wohl erst einmal auf Eis gelegt wurde, geht das Ehepaar nun getrennt seinem Alltag nach. Zur Erinnerung: Zuvor hatte Peter Klein seine Gefühle für Yvonne Woelke gestanden. Für Iris Klein bedeutete dies Anfang der Woche eine Reise nach Düsseldorf, wo sie an den Dreharbeiten an einem TV-Format teilnahm. Den Valentinstag verbrachte sie alleine in ihrem Hotel, schaute Fernsehen und verposematuckelte eine kalte Pizza, wie sie in einer Instagram-Story teilte. Darin war auch ein trauriges Emoji zu sehen.

Am Mittwoch (15.2.) meldete sich die Reality-TV-Darstellerin und Mutter von Daniela Katzenberger erneut. Der Dreh habe Spaß gemacht, erklärte sie ebenfalls auf Instagram. Allerdings fühle sie sich krank, leide an Husten und Fieber. Am Mittag reiste sie im Flieger nach Mallorca zurück. Eine Maske trug sie dabei trotz der Symptome nicht. Die kommenden Tage werde sie wohl im Bett verbringen, sagte sie. Peter Klein hat die Küche geputzt Sollte es sie auf der Insel zurück auf die gemeinsame Finca ziehen – es gibt Spekulationen, dass sie sich einen anderen Schlafplatz sucht –, würde sie zumindest in ein gemachtes Haus eintreten. Denn auch Peter Klein ließ es sich nicht nehmen, am Mittwoch von seinem Alltag auf der Insel zu erzählen. Wie seine Gattin es so oft tut, meldete er sich per Instagram-Story. Dort erklärte er, er habe erstmal die Küche geputzt und eine Ladung Wäsche gemacht. Der 55-Jährige freute sich zudem über das schöne Wetter. Jetzt wolle er erst einmal Dinge erledigen und ein wenig unter Leute kommen. Dabei zeigte er sich auf seiner Finca, bot seinen Followern per Video einen kleinen Rundumblick über den Außenbereich mit Pool. Seit Mitte Januar in den Schlagzeilen Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien.