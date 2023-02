Schlagersänger Tony Marshall ist tot. Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend im Kreis seiner Familie, wie eine Sprecherin am Freitag (17.2.) mitteilte. Berühmt geworden war er 1971 mit dem Lied "Schöne Maid". Die letzten Jahre hatte sich der Risiko-Dialyse-Patient aus der Öffentlichkeit mehr oder weniger zurückgezogen.

Für die Fans war Marshall zeitlebens ein Entertainer und vor allem auf Schlager gebucht. Dabei hatte der Baden-Badener ein Staatsexamen als Opernsänger, beherrschte neben Klavier und Geige vier weitere Instrumente und sang in acht Sprachen.

Langjähriger Sänger im Riu Palace

Auf Mallorca trat er jahrelang im Riu Palace an der Playa de Palma auf. 2009 erinnerte er sich in einem Interview mit der MZ: "Damals bin ich dort einmal in der Woche gewesen. Ich landete mit der Maschine um acht und musste dann bis drei Uhr nachts im Hotelzimmer warten. Der Auftritt dauerte dann nur eine halbe Stunde. Länger durfte man nicht, um die Leute nicht vom Konsum abzuhalten. Morgens um sieben ging es dann wieder mit der Maschine zurück. Das habe ich dann irgendwann gelassen. Das heißt nicht, dass ich seriöser geworden bin. Ich bin immer noch ein Lausbub."

Der Insel vermachte er 2013 auch einen Song. In "Samba auf Mallorca" sang er: "Ich hab die Welt gesehen, doch es war nie so schön wie auf Mallorca." Im MZ-Interview 2009 hatte er noch gesagt: "Ich habe keine Skrupel zu sagen, dass Bora Bora für mich die Nummer eins ist. Aber gleich dahinter kommt Mallorca."

Privat ein Familienmensch

Privat war er Familienmensch: Der Vater dreier Kinder, Opa und Uropa war seit Jahrzehnten mit seiner Jugendliebe Gaby verheiratet. Seine Söhne Pascal und Marc begleiteten den Vater auf Tourneen. Mit seiner Tochter Stella engagierte Marshall sich in seiner Stiftung für Menschen mit Behinderung.

Die Gesundheit beschäftigte auch Marshall selbst mit den Jahren immer mehr. Er hatte einen Herzschrittmacher und lebte mit der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seinen Bewegungsdrang einschränkte. Anfang 2019, kurz vor seinem Geburtstag, musste er zeitweilig ins Krankenhaus. Er überstand später eine Corona-Infektion, wegen der er als Risikopatient in eine Klinik musste, und wurde im Mai 2022 notoperiert. Aus gesundheitlichen Gründen musste er auch Konzerte und Auftritte absagen.

In der Öffentlichkeit tauchte er immer seltener auf, auch wenn Medien sich rege für seinen Gesundheitszustand interessierten - was Marshall durchaus als belastend empfand. 2021 aber eröffnete er noch im badischen Gaggenau eine persönliche Galerie mit Fotos, Pokalen, Medaillen, Goldenen Schallplatten und anderen Erinnerungsstücken.