Iris Klein und Peter Klein haben keine gemeinsamen Kinder. Werden sie nach ihrer hauptsächlich auf Instagram ausgetragenen Trennung wohl auch nicht mehr. Doch wieso hatten die Eheleute eigentlich keinen Nachwuchs? Dazu kursieren in den sozialen Medien mittlerweile wilde Theorien.

"Er hat ja vier, ich hab drei Kinder, aber zusammen ging nicht, denn ich habe keine Gebärmutter mehr, und er auch nicht, quasi. Also von beiden Seiten ging's nicht", erklärte Iris Klein am Mittwoch (22.2.) den Umstand. Neben Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger ist auch Tobias Katzenberger ihr Sohn. Er hält sich aus der Öffentlichkeit raus.

Peter Klein soll zwei Söhne und zwei Töchter haben. Zu den beiden Töchtern soll er laut der Schwiegertochter von Iris Klein, Silke Katzenberger, keinen Kontakt haben – angeblich soll Iris Klein den Kontakt aus Eifersucht unterbunden haben.

Yvonne Woelke schießt gegen Iris Klein

Peter Kleins neue Liebe Yvonne Woelke musste natürlich auch ihren Senf zum Thema hinzugeben. Schon am Vortag sei sie vor Wut und Aggressionen fast geplatzt, erzählt sie der Community. "Ich krieg' mich gar nicht mehr ein. Wie kann man nur so dreist lügen und den eigenen Ehemann so blöd dastehen lassen?", posaunte Woelke am Dienstag (21.2.) in die Instagram-Welt hinein. "Wie kann man so lange mit so einer Person zusammensein? Er kriegt von mir echt einen Ehrenpreis", verteidigt Woelke Peter Klein.

Den Witz von Iris Klein, dass ihr Ex keine Gebärmutter hat, hat Yvonne Woelke offenbar nicht verstanden. Am Mittwoch legte sie auf Instagram nach und kramte eine alte Story von Iris Klein mit dem Titel "Ich habe seit 20 Jahren keine Gebärmutter mehr" hervor. "Ich finde es wirklich problematisch, bei so einem sensiblen Thema für uns Frauen zu lügen. Für mich ist das ein kleiner Baustein für alle Lügen, die gerade durchgehend verbreitet werden. Und deshalb sage ich dazu nur: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht", schießt sie gegen Iris Klein. Woelke sei sich sicher, dass im Laufe der Zeit auch noch ganz andere Lügen aufgedeckt werden. "Es geht mir nicht darum, wer Kinder bekommt und wer nicht, sondern einfach, warum man so dreist lügt", stellt sie abschließend klar.

Peter Klein: Sonne am Strand, Nebel auf der Finca

Und was sagt Peter Klein dazu? Erstmal gar nichts. Am Dienstag (21.2.) genoss die Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis offenbar die Sonne an der Playa Palmira in Peguera. "Meer… Sonne… Strand… Einfach traumhaft", schrieb der Auswanderer zu dem Video auf seinem Instagram-Profil. Schon einen Tag später war es am Mittwoch (22.2.) dann vorbei mit der Sonne, um die Finca der Kleins herrscht dichter Nebel. "Das Wetter auf Mallorca ist über Nacht kaputtgegangen. Alles trüb und grau. Hoffen wir mal, dass es heute noch etwas besser wird, dass die Sonne noch rauskommt und sich der Nebel verzieht", so der Auswanderer in dem Video.

Iris Klein: "Es wird Zeit, dass die Luft gereinigt wird"

Die Beiträge ihres Ex-Partners Peter Klein schaut sich offenbar auch Iris Klein an, die aktuell bei ihrer Tochter Jenny Frankhauser in Deutschland Urlaub macht. "Da wird’s mal Zeit, dass die Luft gereinigt wird. Es ist vieles zu klären", sagt Klein grinsend in die Kamera zum Nebel auf Mallorca. Am Donnerstag fliege sie zurück auf die Insel. "Dann hab ich einen Termin beim Friseursalon Udo Walz. Da freue ich mich drauf. Deswegen habe ich heute noch Bad Hair Day. Aber morgen hat sich das wieder erledigt."

Neben einer neuen Frisur, die ja bekanntlich für einen neuen Lebensabschnitt steht, will sie künftig mit Datteln gegen ihre Schlafstörungen kämpfen. "Die Leute haben mir geschrieben, ich soll abends Datteln essen, denn Datteln würden Aminosäuren enthalten. Die würden das natürliche Melatonin hervorrufen…Ich sag' euch, ob’s funktioniert hat", so Klein.

Wie geht es weiter?

Es dürften nicht die letzten Posts der drei Bekanntheiten, die am Rosenkrieg um die Kleins beteiligt sind, in den sozialen Netzwerken sein. Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Bisher hatte nur Peter Klein zugegeben, dass er sich in Woelke verliebt hat, dieses Gefühl sei allerdings einseitig. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien.