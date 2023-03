Während die Follower von Iris Klein sich dieser Tage davon überzeugen können, was die Katzenberger-Mama alles tut, um über ihren Ex Peter Klein hinwegzukommen, schießt dessen vermeintliche Geliebte, Yvonne Woelke, weiter gegen die Mallorca-Residentin.

Um die Neckereien der beiden Frauen zu verstehen, muss man sich regelmäßig die Instagram-Stories von Iris Klein und Yvonne Woelke ansehen. Kürzlich hatte Iris Klein in dem sozialen Netzwerk dort mehrmals erzählt, dass sie in diesen wilden Zeiten bewusst keine Presse-Interviews gebe – obwohl sie sich für jeden "Hinweis" 50 Euro dazuverdienen könnte, so ihre Aussage.

Yvonne Woelke: Mit Presse-Interviews zur Millionärin?

Darauf hat am Dienstag (28.2.) nun, ohne Iris Kleins Namen zu nennen, Peter Kleins vermeintliche Geliebte Yvonne Woelke Bezug genommen: "Ich weiß zwar nicht, wie man auf 50 Euro kommt, aber vielleicht gibt es ja ein bisschen mehr, wenn die Story interessanter ist. Man kann ja verhandeln. Gehen wir mal von 50 Euro aus. Ich hab hier 20 Chats, das sind 1.000 Euro, wow", erzählt sie ihrer Community in einem Video mit der Aufschrift "Die Million ist gesichert".

Laut der Dschungelbegleiterin der späteren Siegerin Djamila Rowe, mit der Woelke mittlerweile zerstritten ist, sei es gerade im Trend, jeden anzuschwärzen. "Es ist ja nicht korrekt und, unter uns gesagt, auch, glaube ich, gar nicht erlaubt, jeden anzuschwärzen, aber 50 Euro pro Chat und Information.... könnte ein gutes Hobby werden", erzählt sie ihrer Community und fragt sie im Anschluss daran, was ihre Fans davon halten würden, wenn jemand Informationen an die Presse verkauft. Bis dahin denke sie an ihre "Million, die sie nicht habe". Damit will Woelke offenbar deutlich machen, dass sie, im Gegensatz zu Iris Klein, keine Informationen an die Presse gegeben habe.

Peter Klein: Fitness und einsichtige Worte

Auch der Mallorca-Auswanderer geht in diesen wilden Zeiten derzeit regelmäßig ins Fitnessstudio. "Workout time. Wünsche euch einen entspannten Tag", mit diesen Worten richtete er sich zuletzt an seine Community. Am Mittwoch (1.3.) gab es dann noch ein, für seine Verhältnisse, recht ausführliches Statement unter einem Bild, das ihn im Comic-Stil lässig auf einen Stuhl gelehnt zeigt.

"Es ist Zeit sich ein wenig zurückzulehnen und die Dinge mit dem notwendigen emotionalen Abstand zu betrachten", findet der Auswanderer. "Ich hege keinen Groll und bin auch fernab zu verurteilen. Auch ich bin nicht fehlerfrei, das ist mir bewusst", gibt er in dem Post darüber hinaus zu. Das wissen seine Follower und gehen in den Kommentaren darunter teils hart mit ihm ins Gericht.

Jenny Frankhauser: "Sie froh, ihn los zu sein"

Auch Iris Kleins Tochter, Jenny Frankhauser, teilte kürzlich gegen ihren Stiefvater aus und schlug sich damit ganz klar auf die Seite ihrer Mutter. Unter ein Foto von Iris Klein schrieb sie Anfang der Woche: "Sei froh, so einen Blender los zu sein! Auf dich wartet etwas Besseres, da bin ich mir sicher."

Iris Klein: viele Pläne

Unterdessen hat Neu-Single Iris Klein schon viele Pläne für die kommenden Wochen. Aus der Finca wolle sie unter anderem ihre Staffelei holen. "Ich male demnächst wieder. Da freue ich mich auch drauf", verkündete sie ihren Followern. Endlich habe sie wieder Zeit. Auch Zeit für ein Fotoshooting im Bikini am Strand werde es, findet sie. "Ich habe acht Kilo abgenommen", so Klein. Auch vom Schnee-Chaos auf Mallorca berichtete sie ihren Fans. Nachdem die Sonne am Mittwoch (1.3.) endlich wieder herausgekommen war, entspannt die Katzenberger-Mutter an der Playa de Palma. "Der Sturm hat hier so viel Müll an den Strand geschwemmt, beziehungsweise Algen. Dieser schöne weiße Strand. Schaut mal, wie der aussieht."

Schlagzeilen seit Wochen

Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien. Bisher hatte nur Peter Klein zugegeben, dass er sich in Woelke verliebt hat. Laut Woelke sind die Gefühle einseitig. Vor einigen Tagen hat sich Iris Klein dann öffentlich bei ihrem Ex dafür entschuldigt, dass sie private Details in die Öffentlichkeit gebracht hatte. Peter Klein nahm die Entschuldigung an. Seither gab es keine (öffentlichen) Anfeindungen mehr zwischen den beiden Mallorca-Auswanderern.