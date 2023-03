Mallorca-Resident Peter Klein ist nach einigen Tagen in Deutschland zurück auf der Insel. Der wegen seiner mutmaßlichen Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke in die Schlagzeilen geratene Auswanderer feilt nach seiner Trennung von Ehefrau Iris an seiner Zukunft.

Karriere als Sänger in Vorbereitung

In mehreren Instagram-Stories wandte sich Klein am Samstag (4.3.) an seine Follower, um über seine Projekte zu sprechen. Klein plant demnach, wie Ex-Partnerin Iris schon vor einigen Wochen verriet, nun eine Karriere als Sänger. Er habe ein neues Management, erklärt Klein. Aktuell säßen Songwriter daran, ihm ein erstes Lied zu schreiben. Er selbst könne zwar singen, sei aber kein Musiker, erklärt der 55-Jährige. Auch Konzerte seien in Planung. Er wolle aber nichts überstürzen, sondern alles in Ruhe vorbereiten. "Nur so hat es Bestand. Und nur so kann wirklich etwas Großes daraus werden."

Peter Klein will ins Fernsehen

Doch die Musik ist nicht das einzige Projekt. Fast beiläufig erwähnt Klein. "Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, auch fernsehtechnisch. Ich denke mal, da kommt noch einiges." Iris Klein hatte vor einigen Wochen suggeriert, dass Peter Klein auf eine Teilnahme beim nächsten Dschungelcamp spekuliere.

Den Hunden geht es gut

Dennoch ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen bei Peter Klein. Denn in den vergangenen Tagen seien immer wieder fremde Personen in der Nähe seiner Finca aufgetaucht. Klein will erfahren haben, dass es Tierschützer sind, die sich Sorgen um die Hunde machten, während er in Deutschland war.

In mehreren Instagram-Stories regt sich Klein über diese Personen auf und versichert mehrfach, dass sich keiner Sorgen um die Hunde machen müsse, die mit ihm auf der weitläufigen Finca wohnen. Denen gehe es gut. "Die liegen hier bei mir und sind ganz gechillt. Weil sie bei mir Hund sein dürfen und den ganzen Tag draußen herumrennen." Es wundere ihn auch, dass dies erst jetzt nach der Trennung passiere. Als er früher mit Iris Klein im Urlaub war, habe sich nie jemand darum gekümmert, ob es den Tieren gut gehe oder nicht. /pss