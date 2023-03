Boris Becker kehrt auf seine frühere Lieblingsinsel zurück. Wie die MZ bereits im Januar berichtete, wird der Ex-Tennisprofi und ehemalige Finca-Besitzer am Samstag (11.3.) bei einem exklusiven Golfturnier auf Mallorca antreten. Seiner klammen Kasse wird das Event aber nicht helfen. "Ich bezahle die Promis bei meinen Veranstaltungen nicht", versichert der Organisator Ramin Seyed. "Wer Geld fordert, fliegt aus der Teilnehmerliste raus." Für den "Golden Swing" auf dem T-Golfplatz Calvià seien im Übrigen noch kostenpflichtige Startplätze erhältlich.

Zuletzt hatte Becker, der nach der abgesessenen Haftstrafe noch immer im Insolvenzverfahren steckt, den Zorn seiner Gläubiger auf sich gezogen, als er für den Werbespot eines Fenster-Herstellers Geldscheine aus dem Fenster warf. Als "Selbstironie" bezeichnete Becker die Aktion gegenüber der "Bild am Sonntag".

Ein Turnier für die Schönen und Reichen

Ramin Seyed ist ein Hamburger Veranstalter mit persischen Wurzeln, der sich in Deutschland und in Dubai, wo er seit 2003 lebt, einen Namen in der Branche gemacht. Formel 1-Rennställe, Plattenfirmen und Fluglinien gehören zu seinen Kunden. Für deren Events organisiert er Promis wie Jennifer López, George Clooney oder Alicia Keys organisiert.

"Für mich ist es wichtig, dass das keine reinen Werbeveranstaltungen sind", sagt Seyed. Oftmals handle es sich um firmeninterne Feiern, bei denen die Mitarbeiter durch die prominenten Gäste motiviert werden sollen.

Ein Cousin brachte ihn auf die Idee mit dem Golfturnier auf Mallorca. "Er ist mit Kryptowährungen zum Millionär geworden und meinte, dass ich den ganzen Tag nur am Laptop oder Handy hänge", sagt Seyed, der eine Einladung zum Golfspielen annahm.

"Dabei fragten wir uns, warum es keine Premium-Turniere für die Schönen und Reichen gibt." Diese Lücke will der Hamburger nun füllen. "Fünf bis sechs Mal im Jahr bin ich mit meiner Frau im Urlaub auf Mallorca. Der ehemalige Box-Manager Peter Hanraths empfahl mir den Golfplatz in Calvià. Noch am selben Tag habe ich den Deal abgeschlossen."

Boris Becker ist der Star des Tages

Schnell war dem Eventmanager klar, dass sein Turnier Starpower benötigt. Objekt der Begierde war von Anfang an Boris Becker. "Im arabischen Raum ist der Mann eine Legende. Das können sich die Deutschen kaum vorstellen",sagt Seyed. Mit Beckers Manager Volker Maier sei er schon längere Zeit befreundet. Noch während der Tennisprofi in London seine Haftstrafe wegen Insolvenzvergehen absaß, baggerte Seyed am 55-Jährigen.

"Alles hing natürlich davon ab, ob und wann er aus dem Gefängnis freigelassen wird", so der Hamburger. Das war im vergangenen Dezember der Fall. "Kaum habe ich davon gehört, habe ich wieder den Manager kontaktiert." Nach ein paar Wochen Bedenkzeit sagte der einstige Wimbledon-Sieger zu.

Für Becker wird es - soweit bekannt - die erste Rückkehr auf die Insel seit seiner Haftstrafe sein. Zuletzt zeigte sich der Ex-Profi im August 2021 in Palma der Öffentlichkeit, als er einer Vernissage seines Sohnes Noah beiwohnte. "Er ist kein roter Teppich-Gast, sondern wird mitspielen", sagt Seyed. "Er bringt dem Event den olympischen Touch, damit nicht nur Geschäftsmänner und Sponsoren golfen."

Diese Promis kommen zum Golden Swing nach Mallorca

Becker soll am Samstag anreisen und am nächsten Tag direkt wieder die Insel verlassen. "Ich lade ihn ein und komme - wie bei allen anderen geladenen Gästen - für Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung auf", sagt der Veranstalter. Neben Becker nehmen unter anderen Peter Hanrath, Ex-Eishockey-Profi Christian Ehrhoff, Ex-Schwimmweltmeister Thomas Rupprath und Model Julia Römmelt am Turnier teil.

Gespielt wird in Viererteams, die der Veranstalter zusammenstellt. Wer sich für 1.250 Euro einen Startplatz kauft, kann mit etwas Glück gemeinsam mit einem Promi golfen. "Die Gruppe von Boris Becker ist aber schon voll. Er spielt mit einem Scheich und zwei Unternehmern", sagt Seyed.

Neben dem sportlichen Turnier gibt es zeitgleich eine Modenschau. Die neue Kollektion der Berliner Designerin Ebru Berkiden wird unter anderen von Moderatorin Gülcan Kamps vorgeführt. Ex-Basketballer und Reality-Star Andrej Mangold moderiert das Event.