Boris Becker hat seine Teilnahme am Promi-Golfturnier "Golden Swing" auf Mallorca kurzfristig abgesagt. Das bestätigte Veranstalter Ramin Seyed der MZ am Freitagvormittag (10.3.). Damit geht dem Event einen Tag vor dem Startschuss der Stargast flöten. Alle anderen Promis würden aber sicher am Samstag erscheinen, so Seyed.

"Becker hat einen Bandscheibenvorfall erlitten. Er hat starke Schmerzen", sagt Seyed. Der Hamburger mit persischen Wurzeln hat bis zuletzt alles versucht, um das einstige Tennisass irgendwie auf die Insel zu bekommen. "Ich hätte ihn auch als normalen Gast genommen, ohne dass er golft. Aber der Arzt hat ihm die Flugreise verboten", so der Veranstalter. Becker sollte für einen Tag eingeflogen kommen und die Insel am Sonntag wieder verlassen. Es wäre wohl der erste Inselaufenthalt nach seiner Haftentlassung im vergangenen Dezember gewesen. Der 55-Jährige hat schon seit vielen Jahren Probleme mit der Bandscheibe und hat sich auch schon einer Operation unterzogen. Auch nach der abgesessenen Haftstrafe läuft weiterhin ein Insolvenzverfahren beim früheren Wimbledon-Sieger. Ein Werbespot, in dem Becker Geldscheine aus dem Fenster wirft, hat zuletzt die Gläubiger verärgert. Das Golfturnier auf dem T-Golfplatz Calvià hätte seinen Geldbeutel nicht gefüllt. Laut Seyed bekommen seine Gäste nur die Spesen - Flug, Unterkunft, Hotel - bezahlt. Stattdessen geht es zu "Let's Dance" Langweilen muss sich der ehemalige Wimbledon-Sieger aber nicht. Laut dpa freut sich Becker schon auf den nächsten Auftritt seiner Tochter Anna Ermakowa (22) in der Tanz-Show "Let's Dance". "Ich bin morgen wieder im Fernsehen live dabei und schaue es mir an", sagte Becker bei der Präsentation seines ersten Werbedeals seit seiner Haftentlassung für einen Online-Fensterversand am Freitag in Berlin. "Ich bin sehr berührt, wie sympathisch und talentiert sie rüberkommt und angenommen wird", sagte der 55-Jährige über die Auftritte seiner Tochter in der Show. Weitere Aussagen über das Verhältnis zu seiner Tochter wollte Becker nicht machen. "Das ist Privatleben", sagte er. Wer kommt jetzt noch zum Promi-Golfturnier auf Mallorca Neben Becker sollen andere Ex-Profisportler golfen – darunter Ex-Schwimmweltmeister Thomas Rupprath, Ex-Eishockeyprofi Christian Ehrhoff oder Boxmanager Peter Hanraths. Zudem bietet das Event eine Modenschau an, bei der Moderatorin Gülcan Kamps als Topmodel fungieren soll. Die Veranstaltung wird von Ex-Basketballer Andrej Mangold moderiert. Gespielt wird in Viererteams, die der Veranstalter zusammenstellt. Wer sich für 1.250 Euro einen Startplatz kauft, kann mit etwas Glück gemeinsam mit einem Promi golfen.