Der Rosenkrieg im Hause Klein geht weiter. In den vergangenen Tagen machte ein Foto die Runde, das Iris Klein in einem Badezimmer zeigt. Im Hintergrund ist der zumindest halbnackte Peter Klein zu sehen, der aus der Dusche steigt. Das pikante Foto wurde in der "Bild" veröffentlicht.

Wer gab das Nacktbild an die Medien?

Der Zeitung zufolge soll Iris Klein es vor einiger Zeit an die Schauspielerin Yvonne Woelke geschickt haben, der eine Affäre mit Peter Klein nachgesagt wird. Demnach habe sie behauptet, kurz vor der Aufnahme Sex mit ihrem Noch-Ehemann gehabt zu haben. Woelke wiederum erklärte auf Instagram, sie sei auf keinen Fall diejenige, die das Bild an die Medien weitergegeben habe. Peter Klein gab bekannt, die Aufnahme sei am Weltfrauentag entstanden. Iris Klein sei plötzlich ins Bad gestürmt, als er am Duschen war, und habe das Selfie geschossen.

Terrassenmöbel und ein Date

Derweil geht das Leben bei Iris Klein weiter. Nachdem sie am Mittwoch (15.3.) die Terrasse ihrer neuen Wohnung mit Möbeln ausgestattet hat, teilte sie ihren Followern auf Instagram eine bemerkenswerte Neuigkeit mit: Iris Klein hat am Freitag ein Date, da erste nach über 20 Jahren Ehe, in denen sie, so beteuert sie, immer eine treue Ehefrau gewesen ist. Mit wem das Date sei, wollte sie nicht verraten. Auch teilte sie all jenen eine Absage, die darauf hoffen, per Social Media auf das Treffen mitgenommen zu werden. In den vergangenen Wochen hatte Klein immer wieder betont, kein Interesse daran zu haben, einen neuen Mann kennenzulernen.

Sie sei nervös wie ein kleines Mädchen, erklärte die Auswanderin noch. Auf die Frage, was sie denn anziehen solle, antwortete ein Follower, sie sei doch immer gut und typgerecht angezogen. "Der richtige Mann wird dich immer genauso lieben, wie du bist."

Peter Klein pumpt und kocht

Peter Klein scheint derweil ebenfalls mit seinem Single-Dasein klarzukommen. Auf Instagram postete er Videos von sich im heimischen Fitnessstudio. Zudem wollte er seinen Followern mit einer Chicken Fajita nebst Bratkartoffeln seine Kochkünste beweisen. /pss