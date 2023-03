Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche rund um das Date von Iris Klein am vergangenen Freitag (17.3.). Die "Bild" wollte erfahren haben, dass es sich um den Schauspieler Jan Schick handelte. Der "German Jackman", der als Double des Hollywoodstars Hugh Jackman auftritt, wäre eine brisante Wahl, so das Blatt. Denn Schick ist verheiratet und Iris Klein hatte nach ihrer Trennung von Peter Klein deutliche Worte für Frauen gefunden, die sich an verheiratete Männer heranmachen.

Am Montagnachmittag (20.3.) meldete sich Klein auf Instagram zu Wort. Dort erklärte sie, sie habe sich zwar mit Schick und zahlreichen anderen Leuten erst im Hard Rock Café in Palma und später im Bierkönig getroffen. Der 47-Jährige sei aber nicht ihr Date. "Sowas käme gar nicht in die Tüte. Denn ihr wisst: Von verheirateten Männern lässt man die Finger. Da habe ich meine Prinzipien."

Am Dienstag gleich das nächste Date

Trotzdem scheint ihr Date gut gelaufen zu sein, denn offenbar steht am Dienstag (21.3.) gleich das nächste Treffen mit dem mysteriösen Gentleman an, an dem Klein scheinbar Gefallen gefunden hat. "Aber ob ich den so schnell zeige, weiß ich nicht. Da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen. Also, seid gespannt und hört auf mit den Spekulationen! Wenn ich was sagen will, mache ich es."

Klein zeigte sich überrascht, wie viel Interesse die Presse an ihrem nächsten Mann habe. "Der wird ja jetzt schon gejagt, obwohl keiner weiß, wer es ist. Oh Mann, der braucht echt gute Nerven." Die Auswanderin und Mutter von Daniela Katzenberger stellte zudem klar, dass sie keine Informationen über ihr Leben an die Presse weitergebe.

Seit Wochen in den Schlagzeilen

Iris Klein ist seit einigen Wochen in den Schlagzeilen, nachdem sie Mitte Januar ihrem Noch-Ehemann Peter Klein öffentlich einer Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke bezichtigt hatte. Mittlerweile ist das Paar, das über 20 Jahre zusammen war, getrennt. Iris Klein ist in eine Wohnung auf Mallorca gezogen, während Peter Klein weiter auf der gemeinsamen Finca wohnt.