Die "M'Brace" hat am Montag (3.4.) Anker vor Mallorca geworfen. Die Luxusyacht gehört seit vergangenem Dezember der Basketballlegende Michael Jordan. Es wäre nicht das erste Mal, dass der US-Amerikaner mit einer Yacht Inselurlaub macht.

Die 74 Meter lange Yacht kam aus Gibraltar und liegt seit Montagmittag im Hafen von Puerto Portals. Die deutsche Reederei Abeking & Rasmussen aus der Nähe von Bremen baute das Schiff, das auf Rang 230 im Vergleich der längsten Megayachten der Welt liegt.

Jordan soll die Yacht erst im Dezember gekauft haben

Der britische Unternehmer Lloyd Marshall Dorfman kaufte die Yacht einst für 115 Millionen US-Dollar und soll sie im Dezember an Michael Jordan weiterverkauft haben. Dies wurde jedoch nie öffentlich bestätigt. Der Ex-Basketballer besitzt bereits die "Catch 23".

Die "M'Brace" bietet Platz für zwölf Personen und 24 Crewmitglieder. Allein die Unterhaltskosten sollen 10 Millionen US-Dollar betragen. Auf dem Sonnendeck gibt es einen Pool. Michael Jordan wurde bislang nicht auf Mallorca gesichtet. Es ist daher nicht klar, ob er sich an Deck der Yacht befindet.

Zuletzt Doku, nun kommt ein Spielfilm über Michael Jordan ins Kino

Sein bislang letzter bekannter Inselaufenthalt war im Juni 2017. Damals ankerte der mittlerweile 60-Jährige ebenfalls mit der Yacht vor der Küste und machte Selfies mit Fans, die ihn im Hafen erkannten. Während der Corona-Pandemie ist Jordan mit seiner Doku "The Last Dance" in die Öffentlichkeit zurückgekehrt, die seine triumphale Zeit bei den Chicago Bulls beleuchtet.

Auch in Kürze geht es wieder um den Basketballer auf der Leinwand. Der Spielfilm "Air" handelt von der Nike-Schuhkollektion rund um die Sportlegende. Im Film von Matt Damon und Ben Affleck wird gezeigt, wie der damals eher kleine Sportartikelhändler mit dem NBA-Neuling zur Weltmacht aufstieg. Er läuft Ende der Woche in den Kinos auf Mallorca (auch im CineCiutat im Original mit Untertitel) an. /rp