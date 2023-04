Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich Volkswagen-Großaktionär und Porsche-Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Porsche von seiner demenzkranken Ehefrau Claudia nach vier Jahren Ehe getrennt hatte. Jetzt wurde der 79-Jährige Milliardär mit seiner neuen Partnerin auf Mallorca gesichtet.

Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, handelt es sich dabei um Gabriela Prinzessin zu Leiningen. Die promovierte Juristin und der Unternehmer kennen sich demnach seit rund 25 Jahren, waren befreundet. Jetzt soll daraus Liebe geworden sein.

Per Privatjet auf die Insel

Das Paar kam demnach am Montag (3.4.) per Privatjet von Salzburg auf die Insel. Am Wochenende habe die Prinzessin, die ihren Adelstitel einer Ehe mit Karl Emich Prinz zu Leinigen in den 90er-Jahren verdankt, noch ihren 60. Geburtstag gefeiert.

Porsche und die Prinzessin sollen laut der "Bild" im Fünf-Sterne-Hotel "St. Regis Mardavall" im Südwesten der Insel abgestiegen sein. Das Luxushotel gehört zur deutschen Schörghuber-Gruppe und feierte im vergangenen Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Es gilt als eines der ersten "Ultra-Luxus"-Gästehäuser der Insel. Eine Nacht in der "Junior Suite", der günstigsten verfügbaren Zimmerkategorie, ist Anfang April für 867 Euro zu haben.

Es soll nicht die erste Reise sein, die das Paar gemeinsam unternimmt. Im Januar haben sich die beiden offenbar schon auf den Malediven verwöhnen lassen.

Faible für vermögende Männer

Wie die "Bild" berichtet, hat Gabriela Prinzessin zu Leinigen ein Faible für vermögende Männer. Neben ihrem Prinzen-Gatten, von dem sie sich 1998 scheiden ließ, war sie auch mit dem heute 86-jährigen Iman Karim Aga Khan VI. vermählt. Zudem soll sie Beziehungen mit Media-Markt-Erben Jürgen Kellerhals und dem "Capri-Sonne"-Milliardär Hans Peter Wild gehabt haben.

Porsche derweil war dreimal verheiratet. Laut Informationen der "Bild" plant er, seine neue Freundin so bald wie möglich ebenfalls zu ehelichen. /pss