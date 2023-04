Yaris, der Sohn des Musikers Peter Maffay, hat sich in einem am Sonntag (9.4.) veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift "Bunte" über seine Kindheit auf Mallorca geäußert. "Ich hatte die geilste Kindheit, die man haben kann", sagt der 19-Jährige darin. Er sei auf einer großen Finca aufgewachsen, in der Natur, mit vielen Tieren.

Peter Maffay ist Mallorca seit den 70er-Jahren eng verbunden, Yaris wuchs auf einer Finca bei Pollença auf. Auf der benachbarten Finca Can Llompart ermöglichte seine Tabaluga-Stiftung traumatisierten Kindern eine Auszeit auf der Insel.

Ein großer Vorteil sei gewesen, dass sein Vater unter den Einheimischen nicht berühmt ist. "Auf Mallorca war ich nicht der Sohn von Peter Maffay. Ich war einfach nur der Yaris", sagt er. Dafür sei er seinen Eltern sehr dankbar.

Yaris will wie sein Vater Musiker werden. Im Mai veröffentlicht er unter dem Künstlernamen Siray seine erste Single, an Ostermontag (10.4.) steht er für die Show "Happy Birthday Tabaluga" (20.15 Uhr auf Sat.1) zum ersten Mal im Fernsehen auf der Bühne.

In Vorbereitung auf seine Musiker-Karriere ist Yaris bereits vor über einem Jahr nach Tutzing am Starnberger See zu seinem Vater gezogen. "Auf Mallorca war ich musikalisch in einer Sackgasse", sagt Yaris im "Bunte"-Interview. In Deutschland könne er sich besser weiterentwickeln. "Hier sind für mich die Möglichkeiten und das Netzwerk einfach größer."

Die Heimat von Peter Maffays Sohn Yaris bleibt Mallorca

Seine Heimat bleibe aber Mallorca, sagt Yaris Maffay. "Ich mag Bayern, aber wenn es um Kultur geht, dann hängt mein Herz an Mallorca." Er vermisse die emotionale Wärme der Menschen auf der Insel. "Was ich an den Mallorquinern mag, ist ihre Offenheit und ihre Herzlichkeit", fügt er hinzu.

Yaris Mutter wohnt weiterhin auf der Finca auf Mallorca. Sie ist die vierte Ehefrau von Peter Maffay, das Paar war seit 1999 liiert und heiratete 2003, im selben Jahr kam mit Yaris Peter Maffays erster Sohn auf die Welt. 1985 hatte der Musiker bereits in einer früheren Ehe eine Tochter adoptiert. 2015 trennten sich Yaris' Eltern, seitdem ist Peter Maffay mit seiner aktuellen Partnerin liiert. Mit ihr hat der heute 73-Jährige 2018 eine weitere Tochter bekommen.