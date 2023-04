Mallorca-Auswanderin Iris Klein verbringt derzeit einige Tage in Deutschland bei der Familie ihrer jüngeren Tochter Jenny Frankhauser. Die Reality-TV-Darstellerin wandte sich am Dienstag (18.4.) in einer Instagram-Story an ihre Fans und Follower, ließ diese wissen, dass es ihr nach der Trennung von Noch-Ehemann Peter Klein jeden Tag ein wenig besser gehe.

"Weine mich in den Schlaf"

Allerdings leide sie immer noch unter Schlafstörungen und sei auch gefühlsmäßig immer noch nicht auf der Höhe. "Manchmal weine ich mich in den Schlaf", gab sie zu. Einige Menschen hätten ihr geschrieben, dass sie in letzter Zeit so verquollen aussehe. "Wenn es euch damit besser geht, dann ist es auch so. Das darf ich auch", konterte Klein die Kommentare.

Gegen Ende der Story erklärte Klein, dass sie sich in Deutschland in den vergangenen Tagen sehr wohlgefühlt habe. Und fügte vielsagend hinzu: "Und ich weiß nicht, wie lange ich noch hierbleibe." Ein Hinweis darauf, dass die Mutter von Daniela Katzenberger in Erwägung zieht, zurück nach Deutschland zu gehen? Bereits Anfang Februar hatte sie – unmittelbar nach der Rückkehr von Peter Klein aus Australien – in den sozialen Netzwerken erklärt, auf der Suche nach einer Wohnung im Kreis Worms zu sein. Später löschte sie den Post und kehrte nach Mallorca zurück.

Entfremdung schon vor einem Jahr

Noch-Ehemann Peter ist derweil ebenfalls in Deutschland, feierte dort seinen Geburtstag. Dort gab er der "Bild-Zeitung" ein Interview, indem er erklärte, die Krise mit seiner Frau habe schon viel früher begonnen als bislang bekannt. Bereits als er Schwiegersohn Lucas Cordalis Anfang 2022 nach Südafrika zur – letztlich gescheiterten – Dschungelcamp-Teilnahme begleitete, hätten Iris und er sich entfremdet.

Iris Klein drehte damals "Kampf der Reality-Stars" in Thailand. "Wir waren für eine sehr lange Zeit getrennt, bestimmt fünf oder sechs Wochen. In dieser Zeit hatten wir wenig Kontakt miteinander. Ich hatte dann nach Südafrika das Gefühl, dass alles anders ist", sagte Peter Klein zur "Bild". "Sie hat mir permanent vorgeworfen, dass ich mehr mit anderen Frauen zu tun gehabt hätte, das war absolut haltlos. Sie fing an, mich zu kontrollieren und darauf zu achten, was ich am Handy mache."

"Gut befreundet mit Yvonne Woelke"

Auch ihn habe die Trennung mitgenommen, erklärte er. Rückgängig ließe sich diese allerdings nicht mehr machen. Auch bestätigte Klein, dass er sich vergangene Woche mit seiner angeblichen Affäre Yvonne Woelke in Berlin getroffen habe. "Aktuell sind wir gut befreundet." Er könne gut mit Woelke reden, so Klein, da sie die Situation um seine Trennung hautnah miterlebt habe.