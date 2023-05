Seit gut zwei Wochen stehen schwere Vorwürfe gegen den deutschen Schauspieler und Regisseur Til Schweiger im Raum. Ein Bericht des "Spiegel" führte detaillierte Anschuldigungen von über 50 Filmschaffenden auf, die unter anderem von Handgreiflichkeiten und exzessiven Arbeitszeiten bei den Dreharbeiten des gebürtigen Freiburgers berichten. Zudem wird von schwerem Alkoholmissbrauch berichtet. Schweiger dementiert die Vorwürfe.

Von der "Boulevardpresse gekreuzigt"

Nun hat sich ein bekannter Schauspiel-Kollege zu Wort gemeldet. Hollywood-Star Mickey Rourke veröffentlichte am Donnerstag (11.5.) einen Post, in dem er den Teilzeit-Mallorca-Residenten Schweiger verteidigt. Dieser werde von der Boulevardpresse gekreuzigt, so Rourke. Er habe mit Til Schweiger in der Vergangenheit zusammengearbeitet und habe ihn stets als kreativen und angenehmen Mann kennengelernt.

Rourke erklärt, er werde nicht einer von denen sein, die Schweiger in den Rücken fallen. Zudem drückt er die Hoffnung aus, dass sein deutscher Schauspiel-Freund es schafft, sich aus seinen Problemen herauszukämpfen. Er werde ihm dabei zur Seite stehen, verspricht er.

Gemeinsam vor der Kamera

Rourke, der unter anderem in Filmen wie "The Wrestler" und "Iron Man 2" mitspielte, hatte in der Vergangenheit Probleme mit seiner Drogensucht. Mit Schweiger stand er 2012 für den Film "The Courier" vor der Kamera, 2019 beteiligte sich Rourke an dem Episodenfilm "Berlin, I Love You", bei dem Schweiger Regie führte.

Schweiger besitzt seit 2013 ein 20.000 Quadratmeter großes Anwesen in der Gemeinde Establiments im Norden von Mallorca. Das Haus sei von außen nicht einsehbar und somit sicher vor Paparazzi, erklärte er 2015 in einem MZ-Interview. Auf der Finca soll er sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe aufhalten. In der Öffentlichkeit gesehen wurde er seither nur einmal. Der Schauspieler kaufte Hundefutter in einer Tierfachhandlung ein. Begleitet wurde er dabei von einer Freundin. /pss