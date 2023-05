Die vergangenen zurückliegenden Jahren waren für den Popsänger und "The Voice"-Juror Nico Santos (30) höchst ereignisreich: Das dokumentiert der Film "Die Nico-Santos-Story", der am Dienstag (30.5.) um 22.15 Uhr beim Sender Vox zu sehen ist.

Die Doku hält den Wandel um 180 Grad im Leben des Musikers und Songwriters ("Play With Fire", "Better") fest, begleitet Santos zum Re-Union-Konzert mit Wegbegleitern wie MoTrip und LEA sowie in seine Heimat Mallorca. Dort plant er mit seinem besten Freund eine Geburtstagsüberraschung für seine Schwester. Außerdem stellt er den Zuschauern den Menschen vor, der sein Leben grundlegend veränderte: seine Ehefrau Aileen.

Heirat 2022 auf Mallorca

Im Juni 2022 gaben sich die beiden auf der Insel das Ja-Wort. Bevor sie ein Paar wurden, waren sie viele Jahre lang befreundet gewesen. Geheiratet wurde in Santanyí, im Edel-Ressort "Cal Reiet". Noch im selben Monat sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur über seine Hochzeit: "Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin erwachsener geworden". Nico Santos ist der Sohn von Melitta-Mann Egon Wellenbrink und ist auf Mallorca aufgewachsen.