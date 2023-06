Ganz fertig ist es immer noch nicht, doch der britische Milliardär Richard Branson (Virgin) rührt weiter die Werbetrommel für das, was seiner Ansicht nach das luxuriöseste Hotel des Mittelmeerraums oder auch wahlweise Europas oder der Welt werden soll: Son Bunyola auf Mallorca.

In "weniger als einem Monat" sei Eröffnung, er könne es gar nicht mehr erwarten, schrieb er jetzt auf Instagram und postete vier Fotos der Nobelherberge mitsamt Riesenanwesen in der Gemeinde Banyalbufar.

Ursprünglicher Stichttag für die Eröffnung war der 16. Juni. Das Luxushotel befindet sich auf dem historischen Anwesen Son Bunyola, die Gäste werden in einem Herrenhaus untergebracht werden, das so im 18. Jahrhundert errichtet wurde, deren Ursprünge aber bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen.

Auf den insgesamt 4.300 qm bebauter Fläche sind 28 Zimmer untergebracht, sieben davon große Suiten mit Salon, Schlafzimmer, Terrasse oder Balkon. Hinzu kommen zwei Pools und zwei Restaurants.

Andere Luxushotels auf der Insel haben mehr von alledem, viel mehr. Was Son Bunyola obendrein bieten will, ist Geschichte, Natur und Exklusivität. Das Resort der Marke Virgin Limited Edition verbindet "historischen Charme mit modernem Luxus" in einem "abgeschiedenen Refugium mit spektakulärem Blick auf das Mittelmeer und das Tramuntana-Gebirge", wie es auf der Website heißt. /mwp/ck