"Es ist kein großes Geheimnis": Jürgen Klopp steht vor Umzug in neuen Öko-Palast auf Mallorca

Jürgen Klopp steht nach seinem Abschied vom FC Liverpool im Sommer offenbar vor einem Umzug auf die Insel. „Es ist kein großes Geheimnis. Er lässt ein Haus auf Mallorca bauen", zitieren irische Medien seinen Freund Mark Lawrenson. Der ehemalige Liverpool-Profi wohnt in der Nachbarschaft des Noch-Trainers in Santa Ponça. „Ich kann jetzt schon sagen, dass es kein nettes, sondern ein absolut fabelhaftes Haus ist. Es ist sensationell.“

Im Sommer 2022 hatte Klopp mit seiner Frau Ulla eine Finca in Santa Ponça gekauft. Das Immobilienunternehmen Minkner & Bonitz hatte für das insgesamt 5.000 Quadratmeter große Anwesen einen Kaufpreis von 3,9 Millionen Euro aufgerufen. Wie viel Klopp letztlich bezahlte, ist nicht bekannt. Bei der Finca handelt es sich um das ehemalige Grundstück des Schweizer Künstlers Rolf Knie, der aus einer Zirkus- Dynastie stammt.

Dieser hatte auf einer bebauten Fläche von 537 Quadratmetern fünf Schlafzimmer und fünf Bäder zur Verfügung. Neben der riesigen Poollandschaft soll es Klopps Frau vor allem der parkähnliche Garten des direkt an einem Golfplatz gelegenen Anwesens angetan haben, verriet Knie der MZ 2022. Direkt nach dem Kauf war bekannt geworden, dass Klopp die Villa von Grund auf sanieren lassen wollte.

Was Jürgen Klopp alles bei seiner Mallorca-Villa umbauen lässt

Wie die „Bunte“ nun berichtet, sind der Pavillon über einem Koi-Karpfen-Teich und das Poolhaus dem Abrissbagger zum Opfer gefallen. Auch Skulpturen von Zirkustieren, etwa ein Krokodil, soll Klopp bis auf zwei riesige Elefanten entfernen haben lassen. Die Dächer wurden mit Solaranlagen ausgestattet.

Überhaupt werde aus der Villa derzeit ein wahrer „Öko-Palast“. Für den Umbau in ein smartes Niedrigenergiehaus habe Klopp die bekanntesten Handwerksfirmen der Insel engagiert, so die „Bunte“. Bis zu 75 Prozent weniger Strom soll die Villa nach dem Umbau verbrauchen. Auch der Wasserverbrauch werde unter Einsatz modernster Technik deutlich gesenkt.

Für die Poollandschaft engagierte der Fußballtrainer denselben Architekten wie der Milliardär Richard Branson für sein Luxushotel „Son Bunyola“ in der Gemeinde Banyalbufar. Noch diesen Sommer soll der Umbau abgeschlossen sein. Vielleicht klappt es ja auch schon bis Ende Mai. Dann sollte für Klopp nach seinem letzten Spiel mit Liverpool einer Mallorca-Verschnaufpause im Kreise seiner Familie nichts mehr im Weg stehen.

Klopp-Abschied kam überraschend

Der Trainer hatte am Freitagmittag (26.1.) überraschend über die Club-Website bekannt gegeben, zum Saisonende von seinem Posten zurückzutreten. Eigentlich hat der Deutsche beim englischen Spitzenclub noch bis 2026 Vertrag. Sportlich läuft es in dieser Saison sehr gut. Liverpool thront in der Liga an der Tabellenspitze, in der Europa League erreichte der Verein problemlos als Gruppenerster das Achtelfinale. „Es ist so, dass mir – wie soll ich sagen – die Energie ausgeht. Ich weiß, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder machen kann“, wurde Klopp zitiert. Der 56-Jährige plant wohl, eine einjährige Pause vom Fußballgeschäft einzulegen. Die fehlende Kraft könnte er schon bald auf der Insel wieder auftanken.