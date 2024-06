Nach der Doku, in der Jan Ullrich erstmals sein Doping gesteht, veröffentlicht der einstige Tour de France-Sieger nun auch seine Autobiografie. "Himmel, Hölle – und zurück ins Leben“ erscheint am Dienstag (25.6.) im Next Level Verlag. Der "Bild" liegen bereits Auszüge des Buches vor. Natürlich geht es darin zentral auch um die skandalöse Zeit auf Mallorca des Ex-Radprofis.

Ullrich beschreibt, wie er nach seinem Rücktritt 2007 in ein tiefes Loch fällt. Erst eine Flasche Wein, dann härterer Alkohol bis hin zu Drogen. Er konsumiert heimlich. Eines Tages findet Ehefrau Sara ein Tütchen Kokain in seinen Sachen.

Der Umzug nach Mallorca sollte ein Neustart werden. Doch auf der Insel eskalierte es völlig. So sehr, bis Sara eines Tages die Taschen packte. "Sie hatte so viel Leid erfahren und ich machte ihr das Leben seit Jahren zusätzlich schwer", zitiert die "Bild" die Autobiografie. "Wenn sie jetzt nicht gehen würde, würde sie zerbrechen. Das wusste sie. Und ich wusste es auch. Und dennoch wollte ich es nicht wahrhaben. Bis sie es tatsächlich tat. Bis sie die Kinder nahm und zurück nach Deutschland ging. Und ich, ich blieb zurück. Gefangen im Paradies. Ich hatte oft gedacht, dass mein Leben ein Albtraum war. Aber ich hatte keine Ahnung, wie schlimm es noch werden würde."

Mit der Sporttasche Geld abgehoben

Aus dem Profisportler wurde eine Skandalnudel. Es folgten Festnahmen auf Mallorca, es wurden erschreckende Videos veröffentlicht und Ullrich legte sich mit seinem Nachbarn, dem Schauspieler Till Schweiger, an. "Mein Haus, in dem ich noch vor ein paar Monaten gemeinsam mit meiner Familie gelebt hatte, war zu einer 'Rockstar-Hölle' geworden. Rund um die Uhr kamen irgendwelche Leute rein, die ich noch nie gesehen hatte. Schauspieler, Künstler, Kriminelle, Rocker, Milieu-Leute. Jeder war hier willkommen", so Ullrich in der Autobiografie, der auch beschreibt, wie er im Rausch eine Sporttasche voller Geld bei der Bank abhebt, um sein Partyleben zu finanzieren.

Mit Hilfe von Freunden, darunter seinem ehemaligen Konkurrenten Lance Armstrong, schafft es Jan Ullrich nach langem Kampf zurück in ein normales Leben. Mittlerweile bietet der Ex-Telekom-Profi jährlich Radausflüge für ein wohlhabendes Publikum an. Zudem arbeitet er in der Doku und nun der Biographie seine Vergangenheit auf.