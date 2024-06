Meta-CEO Mark Zuckerberg und seine Familie haben Mallorca am Freitag (21.6.) verlassen. Am Nachmittag brachten Tenderboote den Facebook-Gründer und seinen Anhang von seiner 300 Millionen Euro teuren Gigayacht "Launchpad" an den Hafen von Can Pastilla. Von dort aus ging es mit mehreren schwarzen Mercedes-Kleinbussen in Richtung Flughafen.

Der Tech-Milliardär war in der Nacht auf Samstag (15.6.) gemeinsam mit seiner Frau und seinen drei Kindern am Flughafen von Palma gelandet. Auch damals ging es über Can Pastilla zum 118 Meter langen Schiff. Der Unternehmer hatte es sich erst vor wenigen Monaten selbst zu seinem 40. Geburtstag geschenkt.

Geburtstag an Bord

Im Laufe des Samstags hatten sich an Bord noch weitere Familienmitglieder und Gäste versammelt. Aufblasbare Ballons an Bord zeugen davon, dass es einen Geburtstag nachzufeiern galt: Zuckerbergs Vater, Edward, war erst kürzlich 70 geworden.

Die meiste Zeit lag das eindrucksvolle Schiff vor dem Caló d'es Monjo an der Südwestküste der Insel. Medienberichten zufolge unternahm der Zuckerberg-Tross am Donnerstag noch einen Ausflug an die Halbinsel Formentor im Norden der Insel.

Das ist über die "Launchpad" bekannt

Mark Zuckerberg soll am 14. Mai, an seinem 40. Geburtstag, in Panama erstmals an Bord des Schiffes gegangen sein. Die erst im Frühjahr in den Niederlanden vom Stapel gelaufene "Launchpad" befindet sich auf Jungfernfahrt durch das Mittelmeer und war am 7. Juni nach Mallorca gekommen.

Dem in diesen Angelegenheiten gut unterrichteten Portal SuperYachtFan zufolge bietet sie Platz für 24 Passagiere und 48 Crewmitglieder. Sie erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 20 Knoten (rund 37 km/h). Ihr Preis wird auf rund 300 Millionen US-Dollar geschätzt. Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf rund 30 Millionen US-Dollar.

Die Launchpad wurde von dem renommierten norwegischen Yachtdesign-Studio Espen Øino gestaltet. Über die Ausstattung ist bislang wenig bekannt. Auf Fotos ist zu sehen, dass sie über mindestens einen Hubschrauberlandeplatz verfügt. Auch Pool, Fitnessstudio, Spa sowie zahlreiche Wasserspielzeuge, wie etwa Jetskis, sind bei Schiffen dieser Größenordnung Standard. /pss