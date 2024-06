Die High Society aus den USA macht derzeit Urlaub auf Mallorca. Zuletzt wurde Basketballlegende Michael Jordan in Palma gesichtet, nun soll auch der frühere Präsident Barack Obama mit seiner Frau Michelle anreisen. Alle drei sind so gesehen Wiederholungstäter.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, werden die Obamas auf einer Privatparty erwartet. Die Sause in der Inselmitte soll am Wochenende steigen. Beim Veranstalter soll es sich ebenfalls um einen Nordamerikaner handeln. Einen Namen nennt die Zeitung nicht. Lediglich, dass es ein enger Freund der Obamas ist. Zahlreiche Gäste vom spanischen Festland und aus dem Ausland werden erwartet, ein Catering und Musik sind organisiert.

Michelle Obama ist regelmäßig auf Mallorca

Es bleibt offen, ob es sich beim Gastgeber um James Costos, dem früheren US-Botschafter in Spanien, und dessen Mann Michael Smith handelt. Beide haben verschiedene Immobilien auf der Insel und gelten als enge Vertraute der Obamas. In den Jahren 2017, 2018 und 2023 nutzte Michelle Obama die Gastfreundschaft, um sich beim Paar einzumieten.

Michael Jordan isst in Portixol

Michael Jordan hingegen wurde am Dienstag (25.6.) im Hafen Portixol gesichtet. Laut der Zeitung "Ultima Hora" soll er dort in einem Hotel zu Mittag gegessen haben. Im Anschluss ging es für ihn direkt zurück auf seine Luxusyacht, mit der er die Insel umfährt.

Seine Töchter blieben in Palma und machten eine Stadtrundfahrt in einer Pferdekutsche. Die NBA-Legende ist durch seine Statur nicht gerade unauffällig. Ein Heer an Bodyguards passte aber darauf auf, dass sich niemand dem Ex-Profi der Chicago Bulls nähert. Ebenfalls im Jahr 2017 war Michael Jordan schon mal im Mallorca-Urlaub. Im vergangenen Jahr war seine Yacht hier, vom Sportler fehlte aber jegliche Spur.