Kommende Woche wollte er zum Party-Urlaub an die Playa kommen, nun ist er tot: Falko Ochsenknecht, besser bekannt als "Ole ohne Kohle", ist überraschend im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Das haben enge Freunde des Sängers und Schauspielers am Mittwoch (3.7.) bestätigt. Die Putzfrau des Reality-Darstellers, der viele Jahre lang in der RTL2-Sendung "Berlin – Tag & Nacht" zu sehen war, soll Ochsenknecht leblos in seiner Wohnung in Berlin Friedrichshain gefunden haben. Bisher gilt als wahrscheinlich, dass der Sänger an einer plötzlichen Herzattacke gestorben ist, die Obduktion läuft aber noch.

Ochsenknecht galt als Lebemann. Zwischen 2016 und 2018 ist er unregelmäßig im Megapark aufgetreten. Einen Namen gemacht hatte sich der Sänger, der auch der Insel Songs gewidmet hat, jedoch vor allem durch das Reality-Format. Mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht, der auf Mallorca eine Bar betreibt, ist er nicht verwandt. Auch in Deutschland trat er mit seinen Songs immer wieder auf, etwa bei einer Mallorca-Party 2022 in Rheine. Aus dem Reality-Format "Berlin – Tag & Nacht" kennt man vor allem seinen Song "Ich bin kein Model und kein Superstar". Auch darin kommt Mallorca vor. Mit dem Stück trat er im Megapark an der Playa auf. Der TV-Darsteller war mit einer kurzen Pause zwischen 2011 und 2022 als Ole Peters in der TV-Sendung zu sehen. Als etwas tollpatschiger Schlagersänger "Ole ohne Kohle" wollte er in der Sendung Karriere machen. Zuschauer erinnern sich vielleicht noch: Ole Peters lebte in der WG von Papa Joe (Lutz Schweigel), der für viele seiner "Schäfchen" eine Vaterrolle einnahm. Noch im Dezember 2023 hatte Ochsenknecht auf Instagram den Tod seines einstigen Kollegen Alfio De Benedictis, den Zuschauer des Reality-Formats als Fabrizio Di Marco kannten, betrauert. Der 52-Jährige ist an den Folgen einer langjährigen Krankheit gestorben. Schon damals war die Bestürzung in der Fan-Gemeinde von "Berlin – Tag & Nacht" groß. Nun ist mit Falko Ochsenknecht ein zweiter bekannter Darsteller gestorben. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Falko Ochsenknecht (@falkoochsenknecht_offiziell) Auf MZ-Anfrage hat sich am Mittwoch (3.7.) auch der Sender RTL2 zum Tod von Falko Ochsenknecht geäußert: "Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit: Mit großer Bestürzung haben wir heute vom Tod unseres Kollegen Falko Ochsenknecht erfahren. Sein plötzlicher Tod hat bei uns allen tiefe Trauer ausgelöst. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seinen Angehörigen und seinen Freunden. Im Namen der Familie bitten wir von direkten Anfragen an die Angehörigen abzusehen", so ein Sprecher.