Sein luxuriöses, rund fünf Hektar großes Anwesen in New York will er verkaufen, um mehr Zeit auf den Bahamas und in Europa zu verbringen, aber dennoch hat US-Schauspieler Michael Douglas seine Heimat nicht vergessen. Der 79-Jährige postete zum 4. Juli ein Video auf Instagram, in dem er seinen Landsleuten zum US-Unabhängigkeitstag gratuliert. Er fordert sie darin auf, an diesem Tag mehr an das Land denn an die parteipolitischen Interessen zu denken.

Urlaub auf seinem Mallorca-Anwesen In den USA hält sich Douglas freilich nicht auf. Der Gatte von Catherine Zeta-Jones verbringt einige Tage auf seinem malerischen Anwesen s'Estaca in der Tramuntana-Gemeinde Valldemossa. Die weitläufige Finca war einst vom Erzherzog Ludwig Salvator gekauft und hergerichtet worden. Douglas erwarb das Haus im Jahr 1990 für 3,5 Millionen Dollar mit seiner damaligen Ehefrau Diandra Luker. Ab dem Jahr 2014 versuchte er es zu verkaufen. Doch für die anberaumten 50 Millionen Euro fand sich kein Käufer. Später ging er weiter mit dem Preis herunter. 40 Im Zuge der Corona-Pandemie entschied er sich 2020, das über 100 Hektar große Anwesen vom Markt zu nehmen. "In diesen schwierigen Zeiten möchte er die Finca lieber selbst zur Verfügung haben. Er denkt auch darüber nach, dauerhaft auf die Insel zu ziehen", erklärte ein Bekannter des Stars gegenüber der Presse. Medienberichten zufolge zahlte Douglas seiner Ex-Frau rund 15 Millionen Euro für ihren Anteil an dem Anwesen, über das er nun alleine verfügt. Die Finca verfügt über zehn Schlafzimmer, alle mit eigenem Bad, Minibar und Kamin. Zudem gibt es mehrere Terrassen, eine Bibliothek, ein Kino, einen Pool und ein Gästehaus. "Masters of Cinema"-Preis auf Mallorca Ende Juli hat der Schauspieler wieder einen öffentlichen Auftritt auf Mallorca. Bei der Abschlussgala des Atlàntida Film Festivals am 28. Juli nimmt der den Ehrenpreis „Masters of Cinema“ entgegen. /pss