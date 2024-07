Keanu Reeves (59), der bekannte Schauspieler aus "Matrix" und der "John Wick"-Actionfilmreihe, ist in diesen Tagen quasi "undercover" auf den Balearen unterwegs gewesen: Mit Strohhut, Bermudashorts und Flip-Flops zeigte sich der Hollywood-Star wie ein ganz normaler Urlauber. Sein Aufenthalt auf Menorca wurde in einer Reihe von Bildern dokumentiert. Der Schauspieler wirkt dabei sehr entspannt und zuvorkommend gegenüber allen, die ihn um ein Foto gebeten haben.

Am Freitag (5.7.) aß er mit seiner Partnerin Alexandra Grant (51) im Es Bruc, einem historischen menorquinischen Chiringuito am Strand von Sant Adeodato in Sant Tomàs, nahe Es Migjorn Gran. Das auf Fisch und gegrillte Fleisch spezialisierte Lokal gibt es seit 1950.

Fotos mit Küchenpersonal und Supermarkt-Mitarbeitern

Keanu Reeves ließ sich dort mit Gästen, aber auch mit dem Küchenpersonal fotografieren – wohl ein Zeichen dafür, dass er mit dem Service und dem Essen zufrieden war.

Der kanadische Schauspieler wurde außerdem in der menorquinischen Hauptstadt Maó gesichtet. Er ging dort einkaufen und besuchte sogar – ganz bodenständig – eine Filiale der mallorquinischen Supermarktkette Hipercentro, um einige Produkte zu erwerben. Auch in dem Laden hat er sich, lächelnd und mit einer Jeansjacke bekleidet, mit zwei Angestellten des Supermarktes ablichten lassen.

Wo der berühmte Schauspieler beim Aufenthalt auf Mallorcas Nachbarinsel genau abstieg, ist nicht bekannt – doch es gibt Hinweise, dass er sich in einem Luxushotel im Zentrum von Ciutadella einquartiert hat. Ein weiterer Besuch, den sich Keanu Reeves nicht entgehen ließ, war die Kunstgalerie Hauser & Wirth auf der Illa del Rei, die zu einem kulturellen Muss in der Gegend geworden ist.

Reeves besuchte erst kürzlich einen anderen Teil Spaniens, nämlich Barcelona. Dort gab er mit seiner Band Dogstar ein Konzert beim Primavera Sound Festival. Nach seinem Menorca-Trip reiste Reeves am Samstag (6.7.) weiter nach Deutschland, um gemeinsam mit dem ehemaligen Motorradrennfahrer Randy Mamola am Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal bei einem MotoGP-Rennen mitzufiebern. Die Besuche auf den Balearen und in Deutschland fanden im Rahmen einer Europatour des Schauspielers. /bro