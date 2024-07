Die Eckdaten der diesjährigen Sommerfrische des spanischen Königshauses auf Mallorca stehen fest. König Felipe VI. soll demnach am Dienstag, 23. Juli in Palma landen. Tags darauf stehen die traditionellen Treffen mit den politischen Amts- und Würdenträgern der Insel auf dem Programm.

Zwei Tage später, am Freitag, geht es weiter nach Paris, wo er gemeinsam mit Königin Letizia der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele beiwohnen will.

Letizia, Leonor und Sofía kommen erst ein wenig später

Letizia und die gemeinsamen Töchter Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía sollen dann erst am Samstag, 27. Juli auf Mallorca eintreffen. Womöglich nimmt Felipe VI. an diesem Tag auch schon an der Segelregatta Copa del Rey teil.

Die passionierte Kinogängerin Letizia wird dann am Sonntag, wie schon in den Vorjahren, an der Abschlussgala des Filmfestivals Atlàntida in Palma teilnehmen. Zu den erwarteten Ehrengästen gehört dann auch US-Schauspieler und Mallorca-Immobilienbesitzer Michael Douglas.

Nächster offizieller Termin ist dann am Montag, 29. Juli, wenn Felipe VI, Letizia und Altkönigin Sofía im Marivent Palast Vertreter der balearischen Gesellschaft empfangen.

Zu welcher Sehenswürdigkeit geht es dieses Jahr?

Zu dem Aufenthalt der Königsfamilie auf Mallorca gehört meist auch ein Ausflug zu einer Sehenswürdigkeit. Im vergangenen Jahren ging es zu den Jardines de Alfábia. Was 2024 auf dem Programm stehen könnte, ist noch nicht bekannt.

Ja, und richtigen Urlaub macht die Königsfamilie wohl auch, aber das ist dann meist danach und nicht unbedingt auf Mallorca. Darüber wird gewöhnlich kaum etwas bekannt, ein wenig Ruhe sei ihnen gegönnt.