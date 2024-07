Bodenständig: Michael Douglas feiert seinen 80. Geburtstag bei Dorffeier in Valldemossa vor

Bodenständiger geht es kaum: US-Schauspiel-Legende Michael Douglas hat sich am vergangenen Sonntag (21.7.) unter das "einfache Volk" gemischt. Gemeinsam mit zahlreichen Altersgenossen aus seiner Wahlheimat Valldemossa nahm er an einem Event teil, das zu Ehren der älteren Bürger der Gemeinde veranstaltet wurde.

In einem Video, das Douglas selbst in den sozialen Netzwerken postete, filmt der Hollywood-Star zunächst in Selfie-Perspektive sich selbst und schwenkt dann auf seine Umgebung. An langen Tischen mit den typisch mallorquinischen Flammenstoff-Tischdecken, aufgebaut an Valldemossas Plaça de la Cartuja, sitzt der Schauspieler zwischen anderen älteren Menschen und beobachtet die Showeinlage einer mallorquinischen Tanzgruppe in Inseltrachten.

Liebevoller Spitzname

"Ich feiere meinen 80. Geburtstag, mit den Leuten von hier", kommentierte Douglas den Clip. Tatsächlich wird die Ikone des Filmbusiness in diesem September 80 Jahre alt. Genau das richtige Alter also, um an Veranstaltungen für die gent gran des Dorfes teilzunehmen.

Die Mallorquiner scheinen den US-Amerikaner schon lange zu akzeptieren. Miquel de s’Estaca ist sein liebevoller Spitzname im Dorf, wo er schon lange vor dem neuen Hype des US-Tourismus auf Mallorca ein Ferienhaus erwarb und seit vielen Jahren für die Schönheit der Insel wirbt.

Douglas wird am Sonntagabend (28.7.) zudem bei der Abschlussgala des Atlántida Film Fests erwartet. Dort verleihen ihm die Veranstalter den Preis "Masters of Cinema". Die Gala, die im Innenhof des Kulturzentrums La Misericòrdia in Palma stattfindet, ist bereits ausverkauft.