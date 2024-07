Der König ist wieder da. Wie jedes Jahr im Sommer ist Spaniens König Felipe VI. auch in diesem Jahr wieder auf Mallorca - und hält als erste offizielle Amtshandlung am Mittwochmorgen (24.7.) das traditionelle Treffen mit politischen Amts- und Würdenträgern der Insel ab.

Um 10.10 Uhr begrüßte er unter anderem die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens im Almudaina-Palast. Im Anschluss stehen auch Treffen mit dem balearischen Parlamentspräsidenten Gabriel Le Senne, sowie mit Palmas Bürgermeister Jaime Martínez und Inselratspräsident Llorenç Galmés an.

Anders als sonst begrüßte Felipe - wie bereits vorher angekündigt - die Politiker alleine. Seine Frau, Königin Letizia, ist noch auf dem Festland bei Terminen unterwegs. Ohnehin läuft der Sommeraufenthalt der Königsfamilie in diesem Jahr etwas anders ab als sonst. So wird Felipe die Sommerfrische unterbrechen, und am Freitag nach Paris fliegen, wo er der Eröffnung der Olympischen Spiele beiwohnen wird.

Frau und Töchter kommen nach

Letizia und die gemeinsamen Töchter Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía sollen dann erst am Samstag (27.7.) auf Mallorca eintreffen. Womöglich nimmt Felipe VI. an diesem Tag auch schon an der Segelregatta Copa del Rey teil.

Die passionierte Kinogängerin Letizia wird dann am Sonntag, wie schon in den Vorjahren, an der Abschlussgala des Filmfestivals Atlàntida in Palma teilnehmen. Zu den erwarteten Ehrengästen gehört dann auch US-Schauspieler und Mallorca-Immobilienbesitzer Michael Douglas, der auf Mallorca zudem seinen 80. Geburtstag feierte.

Welche Sehenswürdigkeit steht diesmal auf dem Plan?

Nächster offizieller Termin der Königsfamilie ist dann am Montag (29.7.), wenn Felipe VI., Letizia und Altkönigin Sofía im Marivent Palast Vertreter der balearischen Gesellschaft empfangen.

Zu dem Aufenthalt der Königsfamilie auf Mallorca gehört meist auch ein Ausflug zu einer Sehenswürdigkeit. Im vergangenen Jahren ging es zu den Jardines de Alfábia. Was 2024 auf dem Programm stehen könnte, ist noch nicht bekannt.