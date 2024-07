In weißes Polo, blau-graue Bermudas und beige Kappe gewandet ist König Felipe VI. am Sonntagmorgen (28.7.) am Militärhafen in Porto Pi erschienen. Einen Tag nach seiner Rückkehr aus Paris, wo er gemeinsam mit Königin Letizia der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele beigewohnt hatte, nahm der Monarch an einem Training für die "Copa del Rey" teil. Die Regatta findet ab Dienstag in der Bucht von Palma statt.

An Bord des königlichen Segelschiffs, der "Aifos", begrüßte er den Kapitän, den Admiral Jaime Rodríguez Toubes sowie die Mannschaft, die komplett aus Mitgliedern der spanischen Marine besteht. Dann ging es hinaus in die Bucht, um sich fit zu machen für den Wettbewerb. Die "Aifos", die 2023 den zweiten Platz erreichte, tritt in diesem Jahr in der ORC-Kategorie gegen sechs Schiffe aus Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien an. Die geringe Anzahl der Gegner könnte dem König dabei helfen, den ersten Sieg bei dem Wettbewerb zu erreichen. Der 56-Jährige hat an zahlreichen der bislang 41 Ausgaben der Regatta teilgenommen, konnte sich aber bislang nicht als Sieger krönen. Das machten Letizia und die Töchter Felipes Gattin Letizia derweil nahm – wie jedes Jahr – am Sonntagabend an der Abschlusszeremonie des Atlàntida Film Fests in Palma teil. Dort überreichte sie Schauspieler Michael Douglas den Ehrenpreis "Masters Of Cinema". Die beiden Töchter des Königspaares sind hingegen in Paris. Bei den Olympischen Spielen schauten sie der spanischen Wasserball-Nationalmannschaft der Damen bei ihrem deutlichen Sieg gegen das französische Team zu. Zuvor hatten sie auch das erste Spiel des spanischen Tennis-Doppels, bestehend aus Rafael Nadal und Carlos Alcaraz gesehen, die sich gegen das argentinische Duo González/Molteni durchsetzten.