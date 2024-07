Der Drogerie-Milliardär Erwin Müller (91) hat einen Rechtsstreit mit seinen drei Adoptivkindern vor dem Landgericht Ulm gewonnen. Der Unternehmer und seine Frau, denen auf Mallorca unter anderem eine Villa sowie der Golfplatz von Canyamel gehören, müssen damit den drei erwachsenen Adoptivkindern nicht ihren Pflichtteil zahlen, so wie diese gefordert hatten. Das Urteil erging am Montag (29.7.), allerdings waren weder die Adoptivkinder noch die Müllers zur Urteilsverkündung im Gerichtssaal zugegen.

Grund der Klage war ein Vertrag, den die Adoptivkinder mit Müller geschlossen hatten und in dem zur Bedingung für die Adoption gemacht wurde, dass die drei auf ihren Pflichtteil des Erbes verzichten. Die Adoptivkinder sahen nun allerdings unter anderem Formverstöße in dem Vertrag und wollten ihn für nichtig erklären lassen. Dieser Ansicht folgten die Richter in Ulm nicht.

Richterin stellt keine Formverstöße fest

Wie unter anderem der "Spiegel" berichtet, begründete das Gericht ihre Entscheidung damit begründet, dass die Kläger bei Abschluss des Vertrags bereits im mittleren Erwachsenenalter gewesen seien. Somit hätten sie sehr wohl die Tragweite ihres Verzichts auf den Pflichtteil abschätzen können.

Auch die Argumentation der Adoptivkinder, dass sie den Vertrag mit zu wenig Vorlauf zu Gesicht bekommen hätten, wies die Richterin in Ulm ab. Es sei bekannt gewesen, dass es eine Vertragsunterzeichnung gebe und worum es da ginge. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig.

Wie hatte alles begonnen?

Ihren Anfang hatte die Geschichte im Jahr 2015 genommen, als Erwin Müller drei enge Freunde adoptierte. Kennengelernt hatte der Unternehmer das Paar und den Bruder des Mannes bei der Jagd bereits im Jahr 2006. Müller hatte sich mit seinem Sohn Reinhard überworfen und setzte nun einen Vertrag zur Adoption der drei Freunde auf.

Bei dieser Gelegenheit mussten die Jagdfreunde eine Verzichtserklärung für ihren Pflichtteil des Erbes unterschreiben, sollen dafür jedoch eine üppige Entschädigung in Aussicht gestellt bekommen haben. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung soll es sich dabei um die Finca des Ehepaars Müller im Nordosten von Mallorca sowie um ein noch zu erbauendes Resort mit vermietbaren Chalets in Verwall in Österreich gehandelt haben.