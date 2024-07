Rituale sind über einen längeren Zeitraum wiederkehrende Ereignisse, deren Abläufe sich nur geringfügig ändern. Sie signalisieren Beständigkeit, und die jährliche Sommerfrische der spanischen Königsfamilie auf Mallorca ist ein schönes Beispiel dafür. Die offiziellen Programmpunkte sind schon seit Jahren dieselben: Unterredung des Königs mit den politischen Amts- und Würdenträgern der Insel, Teilnahme an der Segelregatta Copa del Rey (Felipe VI.) und am Atlàntida-Filmfestival (Letizia), Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten (am Dienstagabend), Foto-Opportunity mit Töchtern und Altkönigin Sofía sowie Würdigung einer mallorquinischen Sehenswürdigkeit (noch ausstehend).

Gesellschaftlicher Höhepunkt des Aufenthalts ist jedoch der Empfang, den Felipe und Letizia für Vertreter der balearischen Insel-Gesellschaften geben. An diesem Montagabend (29.7.) war es unter den hohen Kiefern der Sommerresidenz Marivent im Westen der Balearen-Hauptstadt wieder so weit.

Einmal den Königen die Hand geben

Auch bei diesem Anlass ist der von einem Großaufgebot an Mitarbeitern des Königshauses und Sicherheitskräften überwachte Ablauf klar geregelt: Ankunft und Versammlung der geladenen Gäste, die draußen vor den Toren des Palastes, ebenfalls wie jedes Jahr, von den Gesängen eines Grüppchens von Monarchiegegnern empfangen worden waren. Aufreihung unter Beachtung der protokollarischen Reihenfolge zum Handshake mit dem Königspaar und Altkönigin Sofia, Empfang auf der Terrasse von Marivent mit ausgesuchten Köstlichkeiten der Insel, Verabschiedung der drei Gastgeber auf der Treppe zum Palast, dieses Mal um 22.50 Uhr.

Bei derartiger Vorhersehbarkeit sind zunächst einmal die kleinen Abwandlungen von Interesse. Was für ein Kleid trägt Letizia? (ein elegant schillerndes Kleid mit Karomustern des spanischen Labels Maksu, Online-Preis 240 Euro), wer sorgte für die Verköstigung (diesmal war es die Sterneköchin Maca de Castro und ihre Kollegin vom Restaurant Miceli, Marga Coll), wer war unter den Gästen dabei, wer nicht (auf der über die Jahre immer wieder angepassten Gästeliste fehlten dieses Jahr bekannte Galeristen und Unternehmer sowie auch die Konsuln).

Juan Carlos und Sofía zogen ein Abendessen vor

Es waren Felipe und Letizia selbst, die diesen Empfang zu den Programmpunkten des Sommeraufenthalts hinzugefügt haben. Juan Carlos und Sofía, die Eltern von Felipe VI., hatten es bei ihren oft wochenlangen Aufenthalten auf der Insel vorgezogen, ein formelleres Abendessen mit wesentlich weniger Gästen zu geben. Das neue Monarchenpaar hingegen beschloss, den Kreis über die üblichen Honoratioren zu öffnen, hin zu mehr Vertretern aus Vereinigungen, Kultur, Sport oder Medien.

Das Resultat zeugt von Offenheit, dürfte für Felipe, Letizia und Sofía aber zuweilen albtraumartige Züge annehmen. Wie auf einer mit Eisenerzsplittern belegten Glasplatte, an deren Unterseite drei Magnete entlanggeführt werden, ziehen die drei den ganzen Empfang über dichte Menschentrauben an sich. Sie dürften die wenigsten ihrer Gäste persönlich kennen, doch fast alle wollen etwas von ihnen, mindestens ein paar freundliche Worte, häufig auch die Aussicht auf die Unterstützung bei einem konkreten Anliegen, vor allem aber: Selfies.

Letizia blieb lieber etwas am Rand

Und so ziehen sie, bugsiert von ihren Leibwächtern, die sie am Ende aufsammeln und zur Treppe bugsieren, langsam durch die Menge. Sie können sich dabei noch nicht einmal gegenseitig beistehen: Wohl um den meisten Gästen gerecht zu werden, haben sich Felipe, Letizia und Sofía aufgeteilt. Letizia hält sich an diesem Montagabend wohlweislich eher am Rande auf, die Kinofreundin und ehemalige Journalistin wird vor allem von Kulturschaffenden umringt.

Die größte, praktisch undurchdringliche Menschentraube bildet sich um ihren Mann, Felipe VI., er kann sich anderthalb Stunden lang nur zentimeterweise fortbewegen.

Die Altkönigin Sofía erleidet einen Schwächeanfall

Am ärgsten erwischt es an diesem Abend seine Mutter Sofía. Die 85-Jährige erleidet bei den hohen Temperaturen und den vielen Menschen einen Schwächeanfall, muss sich erst einmal setzen. Am Vortag hatte sie darüber hinaus die Nachricht erreicht, dass ihr gleichaltriger Onkel, Prinz Michael von Griechenland, gestorben war.

In diesem Fall, das macht dieser Abend deutlich, sind sie auch Schwerstarbeit.