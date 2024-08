Der royale Sommerurlaub auf Mallorca ist in diesem Jahr ein Kommen und Gehen. Kaum hatten König Felipe und Königin Letizia den traditionellen Empfang der Insel-Society am Montagabend (29.7.) in Marivent hinter sich gebracht, trennten sich die Wege der Monarchen auch schon wieder. Wie das Königshaus verlauten lässt, teilt sich die Familie derzeit die Begleitung der spanischen Sportler bei den Olympischen Spielen auf. Gemeinsame Ferien auf Mallorca sind da kaum drin.

Nachdem Felipe zunächst alleine nach Mallorca geflogen war und sich dann mit Letizia in Paris zur Eröffnung der Olympischen Spiele getroffen hatte, waren beide für den Empfang im Marivent-Palast auf die Insel gereist. Gleich am Dienstag flog Königin Letizia dann nach Madrid, um am Mittwoch (31.7.) nach Paris weiterzureisen. Am Donnerstag (1.8.) gratulierte sie dort etwa der Geherin María Pérez, Silbermedaillen-Gewinnerin über 20 Kilometer.

Letizia löste somit ihre beiden Töchter Kronprinzessin Leonor (18) und Infantin Sofía (17) ab, die drei Tage bei den Olympischen Spiel verbracht haben. Fotos zeigen sie unter anderem bei den Tischtennis-Wettbewerben in Begleitung einiger ihrer Kousins und Kousinen.

Agenturberichten zufolge sollen sich Letizia, Leonor und Sofía nur kurz in der spanischen Botschaft in Paris gesehen haben, bevor die Töchter einen Flieger nach Mallorca zu ihrem Vater nahmen.

Felipe segelt los, Letizia fiebert bei Olympia mit

Gatte Felipe verweilte indes weiterhin auf Mallorca und betätigte sich selbst sportlich aktiv: Er nimmt an Bord der "Aifos" an der 42. Ausgabe der Copa del Rey teil und ist im Rahmen der Segelregatta auch gesellschaftlich eingespannt. So nahm sich der Monarch am Donnerstag (1.8.) etwa Zeit, um mit einer Gruppe von ukrainischen Flüchtlingskindern der mallorquinischen Vereinigung "Amar Ucraïna" zu sprechen, während Letizia in Paris beim Tennismatch von Carlos Alcaraz gegen Tommy Paul mitfieberte.

Letizia will noch bis Samstag (3.8.) in Paris verbleiben. Am Sonntag, nach Beendigung der Segelregatta, soll ihr Gatte sie dann ablösen. Felipe werde dann mehrere Tage bei den Olympischen Spielen verbringen, heißt es. Zu der Abschlussfeier am 11.8. werde dann Altkönigin Sofía anreisen.

Wann die spanischen Royals dazu kommen, alle gemeinsam Mallorca zu genießen - und ob überhaupt - bleibt abzuwarten. Als traditioneller Pflichttermin steht eigentlich auch noch ein Ausflug zu einer mallorquinischen Sehenswürdigkeit aus.