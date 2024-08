Stargäste La Toya Jackson, Teri Hatcher und Nastassja Kinski: So lief die Remus Lifestyle Night auf Mallorca

Sie ist einer der Höhepunkte des mallorquinischen Sommers in der High-Society: die Remus Lifestyle Night des Immobilienmaklers Marcel Remus. Am Donnerstagabend (1.8.) stieg die Party im Fünf-Sterne-Hotel Pure Salt Port Adriano im Südwesten von Mallorca.

Rund 600 Gäste begrüßte Remus in dem Hotel mit Panoramablick über den Nobelhafen. Mit Spannung erwartet worden war vor allem der Auftritt von La Toya Jackson, der Schwester des "King of Pop", dem 2009 verstorbenen Michael Jackson.

"Sehr stolz" auf den King of Pop

Und La Toya Jackson gab sich ganz volksnah, sprach über das Vermächtnis ihres Bruders. Die Sängerin sagte, sie sei "sehr stolz" auf den legendären Popstar und "auf das, was er in der Welt der Musik und des Tanzes hinterlassen hat". "Es ist wundervoll, dass die Menschen heute seine Lieder hören und alle ihn lieben", sagte sie während des Fotocalls der Remus Lifestyle Night.

Es war auch Zeit für einen Moment der Sentimentalität, als sich La Toya Jackson an die Zeit erinnerte, als sie und ihre Geschwister noch Kinder waren und "die ganze Familie zusammen reiste, als eine große, glückliche Gruppe, um neue Orte zu besuchen und Shows zu spielen".

Teri Hatcher hat keine Geheimnisse vor ihrer Tochter

Auch die Hollywood-Schauspielerin Teri Hatcher, berühmt geworden durch die Serie Desperate Housewives und Lois & Clark: The New Adventures of Superman, und ihre Tochter Emerson Tenney sprachen über die Familie, insbesondere die Mutter-Tochter-Beziehung.

Teri Hatcher betonte, dass sie gerne "alles" mit ihrer Tochter teilt. "Ich habe keine Geheimnisse vor ihr, und ich bin in den zurückliegenden Jahren zu einer Person geworden, die Dinge sogar mit Fremden teilt. Ich glaube, ich bin beinahe schon zu offen, ich spreche auch beim Einkaufen jeden an und habe fast das Gefühl, dass ich das etwas zu exzessiv tue", sagte sie und lachte über sich selbst.

Dresscode Rot und Glamour

Die Frauen traten gemäß dem Dresscode der Party in Rot auf, die Männer sollten sich mit einem Hauch von Glamour zeigen. Unter den Frauen befanden sich auch andere bekannte Gesichter aus der Filmbranche, wie die Schauspielerin Nastassja Kinski, die 2022 auf Mallorca beim Evolution Film Fest ausgezeichnet wurde, und Mónica Cruz, die regelmäßig zu den Partys von Marcel Remus kommt.

"Wir haben eine langjährige Beziehung und es ist immer eine Freude, wenn ich auf Mallorca dabei sein darf", sagte die Schwester von Penelope Cruz, die derzeit ein neues Modeprojekt in Angriff nimmt.

Auftritt von Sängerin Jenny Berggren von Ace of Base

Die ehemalige Tänzerin dürfte die Freestyle-Darbietung der acht Tänzerinnen und Tänzer von The Gore Performance genossen haben, die nach dem Auftritt der Sängerin Jenny Berggren, Mitglied der beliebten schwedischen 90er-Jahre-Band Ace of Base, für die Stimmung verantwortlich waren.