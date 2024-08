Eine Ausstellungseröffnung mit Staraufgebot am Donnerstagabend (1.8.) auf Mallorca: Bei der Vernissage der ersten gemeinsamen Schau von Vater und Tochter Bruno und Natasha Zupan auf der Insel war auch Hollywood-Legende und Valldemossa-Resident Michael Douglas anwesend. Der Schauspieler, der just einen Preis beim Atlàntida Mallorca Film Fest bekommen hat, zählte zu den zahlreichen Gästen, die sich die Ausstellung in der Fundación Cultural Coll Bardolet ansehen wollten.

Douglas befand sich dabei in einer illustren Runde von bekannten Gesichtern aus Kunst, Kultur und Gesellschaft, wie Tito Fiol, Juan Oliver Maneu, José Carlos Llop, María Luisa Juncosa, Omar Hernández, Marieta Salas, Juan Guaita, Miguel Conde Moragues, Rafa Forteza, Genia Tobin, Marta Gayá, Antonio Escamez und Olga Coll. Erste Schau auf Mallorca seit 40 Jahren Der slowenische Künstler Bruno Zupan blickt auf eine lange Karriere zurück. Er lebt heute zwischen New York, Paris, Venedig und Valldemossa und fand in Mallorca einen Ort der Ruhe, um kreativ sein zu können. Doch es ist schon vier Jahrzehnte her, dass er selbst eine Ausstellung auf der Insel hatte - und im Duo mit seiner kosmopolitischen Künstler-Tochter, einer festen Society-Größe auf Mallorca, die auf der Insel ebenfalls einen Anker fand, ist dies eine Premiere. Obwohl die beiden Künstler sehr unterschiedliche Stile haben, betont Natasha Zupan im Gespräch mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" ihre Verbindung und gemeinsame Vision von Kunst als "einer Feier der Schönheit, weil sie Hoffnung gibt". Auch verwendeten Vater und Tochter ähnliche Farben, die sich gut ergänzen. "Wenn wir die Bilder zusammenbringen, entsteht Magie", so die US-amerikanische Künstlerin. Die Duo-Ausstellung "Zupan & Zupan" ist noch bis zum 24. Oktober zu sehen. /bro