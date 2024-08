Ob das eine neue Tradition wird? Wie schon im vergangenen Jahr ist die spanische Königsfamilie inklusive Altkönigin Sofía während ihres Sommerurlaubs auf Mallorca im Restaurant "Mia" in Palmas Küstenviertel Portitxol essen gegangen. Die Royals besuchten das für seine Reisgerichte und seine Fischspezialitäten bekannte Lokal am Sonntagabend (4.8.).

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wurde die Familie von Sofías Schwester, Irene von Griechenland, sowie den Eheleuten Fruchaud begleitet, die als enge Vertraute der Mutter von König Felipe VI. gelten.

Welche Speisen die Royals und ihre Gäste bestellten, ist nicht bekannt. Das Lokal ist aber unter anderem für seinen gebratenen Kalamar mit Sobrassada, seinen Hummer, seinen Wolfsbarsch mit Erdbeeren sowie seine Ensaladilla rusa (in seiner einfachsten Form ein Kartoffel-Thunfisch-Salat) mit eingelegter Rotbarbe bekannt.

Zu Gast bei Olympia

Der Urlaub der Familie ist derweil von einem permanenten Kommen und Gehen der einzelnen Mitglieder geprägt. Die Royals legen hohen Wert darauf, Präsenz bei den Olympischen Spielen in Paris zu zeigen. In der vergangenen Woche war es Letizia, die mehrere Tage in der französischen Hauptstadt verbrachte. Sie kam erst am Samstag zurück in die Sommerresidenz im Palast Marivent in Palma. Zuvor waren die Töchter, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía, ebenfalls unter den Zuschauern.

Derweil wird gemunkelt, dass es in den kommenden Tagen Felipe sein wird, der die spanischen Athleten anfeuert. Seine Mutter Sofía könnte bei der Abschlusszeremonie zugegen sein. Dies ist allerdings noch nicht bestätigt.

Auch bleibt abzuwarten, inwieweit die Familie der selbst gewählten Tradition treu bleibt, in jedem Sommerurlaub eine Sehenswürdigkeit auf der Insel zu besuchen. In den vergangenen Jahren besuchte das Königspaar gemeinsam mit den Töchtern unter anderem Valldemossa und die Jardins d'Alfabia. /pss