Gehen zwei Königinnen, eine Prinzessin und eine Infantin einkaufen: Während König Felipe VI. in Paris weilt, um die spanischen Athleten bei den Olympischen Spielen anzufeuern, haben die Damen des royalen Haushalts am Dienstag (6.8.) einen Shopping-Spaziergang durch Palma unternommen.

Königin Letizia, Altkönigin Sofía, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía begannen den Gang durch das Zentrum von Palma bei brütender Hitze gegen 16 Uhr an der Plaça Major. Bei ihrem Spaziergang hielten sie an mehreren Kleidungsgeschäften im Carrer Sindicat an. Offenbar konnte sie aber nichts überzeugen.

Einkehr im Laden einer Freundin

Weiter ging es dann in Richtung Carrer Velazquez. In der Fußgängerzone machten die royalen Damen Selfies mit einigen Anwohnern. Dann ging es in den Naturheilkundeladen NutriActiva. Dieser gehört Pilar Aguiló, die gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem bekannten Sänger Jaume Anglada, als enge Freundin der Königsfamilie gilt. Rund 20 Minuten lang ließen sich Letizia und Co. die Produkte zeigen. Die spanische Königin gilt als äußerst interessiert an gesunder Ernährung.

Die Frauengruppe zeigte sich bei ihrem Spaziergang in legerer Eleganz. Letizia etwa trug einen in Pink und Rosa gehaltenen Zweiteiler, der Medienberichten zufolge von der spanischen Marke Babbaki stammen soll, und den sie mit Sandalen kombinierte. Ihre Schwiegermutter Sofía trug eine azurblaue Bluse und eine weiße Hose. Ebenfalls ein weißes Beinkleid trug Prinzessin Leonor, die sich für ein ärmelloses Top im Ameisenfußball-Look entschied. Ihre kleine Schwester Sofia trug ein schwarzes, bauchfreies Top zu einem langen weißen Sommerrock.

Kollektive mediale Ohnmachtsanfälle

Für kollektive mediale Ohnmachtsanfälle sorgte der Abschluss des Spaziergangs: Denn als die Familie in ein Auto stieg, um zurück in die Sommerresidenz, den Palast Marivent, zu fahren, war es niemand anders als die 18-jährige Leonor, die sich ans Steuer setzte. Es war das erste Mal, dass sie beim Fahren fotografiert wurde. Ihre Schwester saß auf dem Beifahrersitz. Mutter Letizia und Oma Sofía machten es sich auf der Rückbank gemütlich. /pss