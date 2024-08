Am frühen Montagmorgen (12.8.) ist erstmals das Kreuzfahrtschiff "Resilient Lady" des britischen Magnaten Richard Branson im Hafen von Palma eingelaufen. Der luxuriöse Pott gehört zu einer Serie von insgesamt vier Kreuzfahrtschiffen von Virgin Voyages, einem von Bransons mitgegründeten Unternehmen mit Sitz in Florida.

Zwei Schwesterschiffe der "Resilient Lady", die "Scarlet Lady" und die "Valiant Lady", haben schon mehrfach in Palma angelegt. Die vierte im Bunde - die "Brilliant Lady" - ist noch nicht in Betrieb.

Nur für Erwachsene

Nun also die "Resilient Lady". Schon die nackten Fakten beeindrucken: 278 Meter lang und 38 Meter breit bringt die "Widerstandsfähige Dame" mehr als 108.000 Tonnen auf die Wage. Gebaut wurde das Schiff in Italien in der Fincantieri-Werft bei Genua, seine Jungfernfahrt machte es im Dezember 2022. 2.762 Passagiere können in 1.404 Kajüten unterkommen. Familienspaß gibt es auf der "Resilient Lady" allerdings nicht: An Bord dürfen nur Erwachsene, die auf dem Schiff zwischen rund 20 Restaurants auswählen können.

Bei ihrer Mittelmeertour steuerte die "Resilient Lady" bereits Piräus (Griechenland), Bodrum (Türkei), Mykonos (Griechenland), Valletta (Malta) und Catania (Italien) an. Von Neapel aus machte sie Kurs auf Mallorca - dem letzten Stopp vor dem Ende der Reise in Barcelona. Zum nächsten Mal in Palma wird die "Resilient Lady" im Oktober erwartet.

Alter Bekannter auf der Insel

Richard Branson hat ist seit vielen Jahren eng mit Mallorca verbunden. Der britische Milliardär eröffnete erst 2023 das luxuriöse Hotel Son Bunyola in Banyalbufar. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Gründer des Musiklabels Virgin ein anderes Anwesen ganz in der Nähe, die Finca Son Valentí, an einen dänischen Bankier verkauft hat, anstatt dort wie geplant ein zweites Hotel zu eröffnen.