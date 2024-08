Der deutsche Fußballtrainer Christoph Daum ist tot. Der Coach, der 1992 mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister wurde, erlag am Samstag (24.8.) in Köln einem Krebsleiden. Er wurde 70 Jahre alt.

Daum pflegte Zeit seines Lebens eine enge Verbindung zu Mallorca. Das erste Mal besuchte er die Insel als Jugendlicher – damals in Santanyí. 2004 erzählte er im MZ-Interview von diesem Urlaub. "Als am Nachmittag die Fischerboote in den Hafen von Cala Figuera zurückkehrten und es Paella gab, war das für mich wie ein Märchen." Von da an besuchte er regelmäßig die Insel, auch wenn er Partyhochburgen wie die Playa de Palma auch als junger Mann immer mied. Stattdessen erwarb er ein Haus in Santa Ponça. Immer wieder zeigte er sich in der deutschsprachigen Insel-Society, etwa mit Boris Becker, der einst eine Finca im Nordosten der Insel besaß.

Frühstück im "Flanigan"

Immer wieder kam er auch für Kurztrips auf die Insel, wie er der MZ erzählte. Wenn er in Deutschland ein Freitagsspiel hatte, flog er noch in der Nacht nach Mallorca, ging am nächsten Morgen im "Flanigan" in Portals frühstücken. "So hatte ich zwei Tage Erholung."

Doch Mallorca brachte dem Trainer, dem sein Traumjob bei der deutschen Nationalmannschaft verwehrt blieb, nicht nur Glück. Im Jahr 1997 erwarb er gemeinsam mit einem Geschäftspartner die Wohnanlage Sea Green bei Cala Bona an der Ostküste. Doch was ein sicherer Deal werden sollte, verwandelte sich in juristische Kopfschmerzen. Es gab Gerüchte um Schwarzgeld, das bei den Verkaufsverhandlungen geflossen sein soll. Makler sollen ihre Provision nicht erhalten haben. Im Zusammenhang mit dem Deal lernte er aber auch seine zweite Ehefrau Angelika Camm kennen.

Und Real Mallorca?

Immer wieder liebäugelte Daum damit, in Spanien eine Trainerstelle anzutreten. Wenn er auf der Insel war, nahm er deshalb auch Spanisch-Unterricht. Was einen möglichen Job bei Real Mallorca anging, gab es von Daum im Laufe der Jahre unterschiedliche Aussagen. Im Jahr 2000 erklärte er im MZ-Interview: "Das wäre sicherlich eine reizvolle Aufgabe. Vor dem, was hier in den letzten Jahren geleistet worden ist, kann man nur den Hut ziehen." 2004 verriet er allerdings: "Ich hatte schon ein Angebot aus Mallorca, das ich aber ablehnte." Allerdings zollte er dem Verein großen Respekt.

Zwei Jahre später war der Ton deutlich kritischer. Ein Engagement beim Club könne er sich nicht vorstellen. Schließlich sei es ein Verein, der "immer wieder das Ziel Klassenerhalt hat."