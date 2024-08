Wo sich "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski am liebsten auf Mallorca herumtreibt

In Deutschland ist sie einem Millionenpublikum bekannt: Victoria Swarovski, Erbin des milliardenschweren gleichnamigen Unternehmens, ist seit Jahren neben Moderator Daniel Hartwich das Gesicht der RTL-Show „Let’s Dance“. Mit Charme und Witz führt sie seit 2018 durch die Tanzshow, löste in jenem Jahr Vorgängerin Sylvie Meis als Co-Moderatorin ab. Seit vier Jahren führt das Duo Swarovski/Hartwich auch durch „Das Supertalent“ mit Juror Dieter Bohlen.

Daneben hat die gebürtiger Österreicherin schon eine Karriere als Sängerin hingelegt: Mit 17 bekam sie ihren ersten Plattenvertrag bei Sony und sang unter anderem die deutsche Titelmelodie von „Die Chroniken von Narnia“. Obwohl Victoria Swarovski nicht in dem Kristallglas-Familienunternehmen mitarbeitet, dem sie ihren weltberühmten Nachnamen verdankt, ist sie auch als Unternehmerin aktiv: Im Jahr 2021 gründete sie eine vegane Clean­Beauty-Linie. Seit Kurzem managt sie zudem Veranstaltungen für die in Salzburg ansässige House of Arts GmbH, ein Unternehmen ihres Lebensgefährten, des milliardenschweren Red-Bull-Erben Mark Mateschitz.

Im Heißluft-Ballon unterwegs

Auch als Testimonial tritt die Swarovski-Erbin immer wieder in Erscheinung, wie vergangene Woche auf Mallorca, wo sie als Taufpatin den ersten Eurowings-Heißluftballon getauft hat. Am Rande der Veranstaltung hat die Mallorca Zeitung die Österreicherin zum Gespräch getroffen. Im exklusiven Ambiente des Hacienda Son Antem Golf Resorts plaudert sie über ihre Liebe zu Mallorca. Auf die Frage nach ihren Hotspots auf der Insel schwärmt Victoria von den schönsten Buchten und Stränden der Insel wie dem Naturstrand Es Trenc, dem Tramuntana-Gebirge, „wo du radeln und wandern gehen kannst“, und den vielen Möglichkeiten zum Golfen.

Auch, wenn sie leider schon länger nicht mehr auf der Insel gewesen sei, ziehe es sie immer wieder hierher. „Mallorca ist einfach eine tolle Insel“, so die Moderatorin. „Hier kann man einfach alles machen.“ Da verwundere es auch nicht, dass man stets gefühlt halb Deutschland auf Mallorca trifft.

Ihre Lieblingsorte auf Mallorca

Doch was sind die Lieblings-Spots von Victoria Swarovski auf Mallorca? „Der Ballermann!“, schießt die Antwort aus Victoria heraus, bevor sie schnell ein „Nein, nein!“ lachend hinterherschiebt. Es gebe so viele tolle Spots auf Mallorca. „Aber ich bin so schlecht im Namenmerken“, räumt die Moderatorin ein. Am schönsten sei es, sich die schöne Natur anzuschauen. „Und das Kulturelle, das Essen – es ist einfach alles toll.“

Natur, Kultur, Essen – sicher alles gute Gründe für einen Mallorca-Besuch. Doch die erste Antwort von Victoria war nun einmal „Ballermann“. Deshalb haken wir noch einmal nach: War die Milliardenerbin tatsächlich schon am Ballermann Party machen? „Das glaubst du mir jetzt sicher nicht – aber: Ja, auch ich war schon am Ballermann. Das war nach meinen Abi – ich glaube, wir kennen es alle“, so Victoria, die vor ein paar Tagen ihren 31. Geburtstag gefeiert hat. „Ich war mit meinen Mädels dort, und wir haben uns das mal angeschaut“, sagt die Swarovski-Erbin. Und ergänzt kurz und knapp: „War wild!“

Nur angeschaut? Wie wild war die Party am Ballermann? Die Moderatorin lässt die Frage kurz auf sich wirken. „Das … weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau“, verrät sie lachend. „Aber ich glaub, das sagt alles, oder?“

Lieber in der Natur unterwegs

Und heute? Kann man da die „Let’s Dance“-Moderatorin auch noch in Vergnügungslokalen wie dem Megapark oder dem Bierkönig an der Playa de Palma antreffen? Leider wohl nicht. Die wilden Zeiten am Ballermann scheinen für sie passé zu sein. Natur, Kultur, Essen – das sind heute die Lieblingspunkte, die Victoria beim Stichwort Mallorca einfallen. Aber wer weiß? Vielleicht taucht Victoria ja doch mal wieder am Ballermann auf. Dann aber sicher inkognito.